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01:38 02 يونيو/ حزيران 2018
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    مدينة الكويت، الكويت

    تهديدات برد مسلح على خفر السواحل الكويتية

    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    العالم العربي
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    أصدرت جهات عربية، اليوم الجمعة 1 يونيو/حزيران، تهديدات برد مسلح على خفر السواحل الكويتية، بسبب أحداث وقعت يوم الأربعاء الماضي.

    بغداد — سبوتنيك. وهدد صيادون عراقيون برد مسلح على ما قالوا إنه اعتداء جرى ضد مجموعة من الصيادين العراقيين في خور عبد الله من قبل خفر السواحل الكويتية يوم الأربعاء الماضي.

    سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
    © Sputnik . Said Tsarnaev
    مقتل صياد إيراني بنيران خفر السواحل السعودي
    وقال رئيس جمعية الصيادين العراقيين، في قضاء الفاو بمحافظة البصرة، بدران التميمي، في تصريح صحفي إنه: "بتاريخ 30/5/2018 وأثناء قيام أحد الزوارق العراقية بالصيد في المياه الإقليمية (مياه خور عبد الله) تعرض إلى الاعتداء من قبل خفر السواحل الكويتية، مما أدى إلى غرق الزورق وطاقمه المكون من (7) صيادين، وتعرض أحدهم إلى إصابة بليغة وفي حالة خطرة، وتم اقتيادهم إلى الأراضي الكويتية ولم يتسن معرفة مصيرهم حتى الآن".

    وحمل البدران "الجانب الكويتي مسؤولية سلامة الصيادين وتعويضهم عن زورقهم ومعدات الصيد، واتخاذ اللازم لعدم تكرار هذه التجاوزات في حق العراقيين، والتي تحدث بين الحين والآخر دون وجود رادع أو مطالب من السلطات العراقية".

    ولفت إلى ان الصيادين العراقيين في قضاء الفاو "قرروا الرد بالسلاح على خفر السواحل الكويتية في حال لم تتم الاستجابة من الجانب الكويتي، أو عدم اتخاذ اللازم من قبل السلطات العراقية".

    ويشكو الصيادون العراقيون بين الحين والآخر مما يقولون إنها "اعتداءات متكررة"، تجري بحقهم في مياه خور عبد الله من قبل خفر السواحل الكويتية.

    وكانت الحكومة العراقية عام 2012 قد وقعت مع نظيرتها الكويتية اتفاقية خور عبد الله، وقالت الحكومة العراقية إن الغرض من الاتفاقية "التعاون في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله، بما يحقق مصلحة كلا الطرفين".

    فيما يقول مختصون عراقيون أن الاتفاقية أعطت للكويت الأولوية في التحكم بالقناة الملاحية، الأهم تقريبا في مياه العراق.

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    الكلمات الدلالية:
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