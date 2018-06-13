القوات المسلحة الإماراتية تعلن مقتل 4 من جنودها خلال العمليات العسكرية في اليمن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية عن مقتل 4 من جنودها خلال العمليات العسكرية في اليمن.

© AFP 2018 / Ahmad Al-Basha مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يدعو الأطراف إلى ضبط النفس والتفاوض

القاهرة — سبوتنيك . أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في الإمارات عن مقتل 4 من جنودها أثناء قيامهم بعمليات عسكرية في اليمن

وأكدت وكالة "وام" الرسمية، عن القوات المسلحة الإماراتية مساء اليوم الأربعاء، "مقتل 4 من الجنود أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن، وهم الملازم أول بحري خليفة سيف سعيد الخاطري والوكيل علي محمد راشد الحساني والرقيب خميس عبد الله خميس الزيودي والعريف عبيد حمدان سعيد العبدولي".

وليست هذه المرة الأولى، التي تعلن أبوظبي عن مقتل جنود إماراتيين خلال العمليات العسكرية في اليمن.

وتشارك الإمارات ودول عربية وإسلامية أخرى، في عمليات "التحالف" العسكرية، التي تقودها السعودية، ضد "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائهم المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال البلاد؛ وذلك منذ 26آذار/ مارس 2015.

إلى ذلك، استمر القصف الجوي والمدفعي المرافق لتقدم قوات الجيش اليمني، المدعومة من "التحالف العربي"، باتجاه مدينة الحديدة الاستراتيجية، الواقعة على البحر الأحمر في شمال غرب البلاد؛ وأعلن "التحالف" عن تقدمه على جبهة الحديدة، فيما أكد "أنصار الله" صدهم كل المحاولات لاقتحام المدينة.

وأدى النزاع في اليمن، منذ بدء عمليات "التحالف" وحتى الآن، إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وجرح عشرات الآلاف، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

وأسفر القصف الجوي للتحالف، والقصف المدفعي والصاروخي المتبادل بين قوات الرئيس هادي والحوثيين، عن تدمير البنية التحتية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية والمجاعة بين السكان.

كما أجبرت العمليات العسكرية المتواصلة مئات الآلاف من اليمنيين على النزوح من منازلهم إلى أماكن أكثر أمنا في داخل وخارج البلاد.