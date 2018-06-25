قذائف الإرهابيين الصاروخية تطول أحياء سكنية في السويداء السورية

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy مقتل مدنيين وإصابة 5 في قصف لـ"جبهة النصرة" في محافظة درعا جنوب سوريا

وقالت وكالة الأنيباء السورية " سانا " إن هذه الاعتداءات تأتي كمحاولة يائسة من الإرهابيين للتغطية على خسائرهم واندحارهم أمام وحدات الجيش العربي السوري.

وأفادت الوكالة بأن عددا من القذائف الصاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف درعا الشرقي سقطت في حي النهضة ومحيط الملعب البلدي ما تسبب بأضرار مادية.

ولفتت إلى أن طفلة قتلت وأصيب 3 مدنيين بينهم امرأة، أمس، جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف درعا الشرقي بالقذائف الصاروخية على مدينة السويداء وقريتي الدور وحران في ريفها الغربي.

ولفت مراسل "سانا" إلى أن وحدات من الجيش ردت على نقاط ومصادر إطلاق القذائف بالأسلحة المناسبة، ما تسبب بتدمير تحصينات ومنصات إطلاق وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.

وتتكبد التنظيمات الإرهابية خسائر كبيرة وسط حالة من الانهيار والارتباك في صفوفها نتيجة تقدم وحدات من الجيش العربي السوري في إطار عملية عسكرية تهدف إلى تطهير المنطقة الجنوبية من الإرهاب.