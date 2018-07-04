تسجيل
15:00 04 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    سد الفرات

    بعد أن دمرها طيران التحالف وتفخيخات "داعش"... سوريا تبدأ بترميم جسور الفرات

    © REUTERS / HAMID KHATIB
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    كشف وزير الإسكان والأشغال العامة السوري حسين عرنوس عن تجهيز قوالب لجسور نهر الفرات في المنطقة الشرقية.

    إزالة الألغام في دير الزور، سوريا
    © Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
    شاهد...ماذا فعل الطيران الأمريكي بأهم الجسور وأعرقها في دير الزور
    وقام التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بتدمير تلك الجسور خلال الفترة الماضية التي كان يقول فيها إنه يقوم بملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي على الأراضي السورية.

    ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن الوزير السوري قوله إنه يتم حاليا دراسة إعادة تلك القوالب بالوقت والظروف المناسبة.

    وخلال جلسة لمجلس الشعب السوري، رد الوزير عرنوس على مداخلات أعضاء المجلس موضحا أن

    تجهيز هذه القوالب يدل على الإمكانيات الكبيرة لدى الدولة السورية وخصوصا أنه كان هناك شكوك حول قدرتها على إعادة بناء مثل هذه القوالب وإعادة الجسور كما كانت سابقا.

    سد الفرات (سد الطبقة)
    © REUTERS / Nour Fourat
    مستشار مجلس الوزراء السوري: "التحالف" يدمر سد "الفرات" لتقسيم سوريا
    وتعرضت العديد من الجسور المقامة بين ضفتي نهر الفرات في سوريا لقصف طيران التحالف الدولي بشكل ممنهج ومتواصل.

    وقد شهدت الجسور في مدينة دير الزور قبل أعوام عملية تدمير ممنهجة شارك فيها كل من الطيران الأمريكي وتفخيخ مسلحي "داعش" الإرهابي.

    وأدت الاستهدافات الجوية لطيران التحالف إلى نسف المعابر المائية في المدينة بغية تقطيع أوصال المدينة والحفاظ على مقرات "داعش"، إضافة لإبعاد خطر الدخول البري للقوات السورية عنها، فيما ساهم أيضا مسلحو "داعش" في تفجير جسور رئيسية ومنها جسر السياسية الذي يصل دير الزور بالحسكة.

    انظر أيضا:

    تدمير جسر أقامه العسكريون الروس عبر نهر الفرات شرقي سوريا (فيديو)
    ما الغاية من تدمير "جسور الفرات"
    برلماني: التحالف يدمر كل شيء في سوريا بدعوى محاربة الإرهاب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, جسر, تدمير جسر, ترميم, تنظيم داعش الإرهابي, طيران التحالف الدولي, الحكومة السورية, حسين عرنوس, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مشجعة قبل نهائي 1/8 من بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم في روسيا، قبل مباراة بلجيكا واليابان
    أعمال فنية غير متوقعة تربط بين الفن وكرة القدم
    خلافات بين أولاد الحارة
    خلافات بين أولاد الحارة
    خارطة توازن القوى في سوريا
    توازن القوى في سوريا: 29 يونيو 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك