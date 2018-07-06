"أنصار الله" تعلن قنص جندي سعودي في نجران

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة 6 يوليو/تموز، قنص جندي سعودي، في عملية بقطاع نجران جنوب غربي السعودية، في ذات الوقت الذي يستمر فيه القتال في الحديدة.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن وحدة القناصة في "أنصار الله" قتلت، جنديا سعوديا بموقع الشرفة في نجران".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا بالستيا لـ"أنصار الله"

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية في وقت سابق مقتل 3 جنود سعوديين خلال مواجهات حدودية مع "أنصار الله".

كما أعلنت صحيفة "سبق" السعودية، وفاة العريف فادي بن راشد العضياني الحارثي، متأثرا بإصابته في مواجهات مع "أنصار الله" على الحدود اليمنية السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد "الحوثيين" بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مُسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات ضد القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.