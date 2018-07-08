الرئيس العراقي يدعو السلطات إلى الاستماع لمطالب المتظاهرين

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الأحد 8 يوليو/تموز سلطات العراق إلى "الاستماع إلى المحتجين واحترام حق التظاهر بعد مقتل محتج خلال تظاهرات بمحافظة البصرة جنوبي البلاد".

بغداد —سبوتنيك. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمعصوم، إنه "وجه السلطات الأمنية والقضائية بالتحقيق العاجل والعادل في حادث مصرع مواطن وإصابة آخرين صباح اليوم خلال تظاهرة في منطقة باهلة التابعة لقضاء المدينة بمحافظة البصرة".

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وشدد الرئيس على وجوب اتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بإحقاق الحق ومحاسبة المسؤولين عن الحادث".

وأكد معصوم أن "التظاهر والتعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية حق يكفله الدستور، فضلا عن كونه ممارسة ديمقراطية سليمة شرط عدم استعمال العنف والإخلال بالنظام العام".

ودعا معصوم السلطات إلى فتح حوار مع المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم، وحظر استخدام العنف المفرط ضد التظاهرات السلمية لأي سبب كان.

وقتل متظاهر واحد، وأصيب اثنان آخران، خلال احتجاجات ضد تفشي البطالة في البصرة، الغنية بالنفط، جنوبي البلاد، فيما أمر وزير الداخلية قاسم الأعرجي بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة.