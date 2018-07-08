الرئيس العراقي يدعو السلطات إلى الاستماع لمطالب المتظاهرين

بغداد —سبوتنيك. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمعصوم، إنه "وجه السلطات الأمنية والقضائية بالتحقيق العاجل والعادل في حادث مصرع مواطن وإصابة آخرين صباح اليوم خلال تظاهرة في منطقة باهلة التابعة لقضاء المدينة بمحافظة البصرة".
وأكد معصوم أن "التظاهر والتعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية حق يكفله الدستور، فضلا عن كونه ممارسة ديمقراطية سليمة شرط عدم استعمال العنف والإخلال بالنظام العام".
ودعا معصوم السلطات إلى فتح حوار مع المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم، وحظر استخدام العنف المفرط ضد التظاهرات السلمية لأي سبب كان.
وقتل متظاهر واحد، وأصيب اثنان آخران، خلال احتجاجات ضد تفشي البطالة في البصرة، الغنية بالنفط، جنوبي البلاد، فيما أمر وزير الداخلية قاسم الأعرجي بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة.
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