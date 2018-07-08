بينهم ضباط... مقتل وإصابة عسكريين سعوديين بقصف أنصار الله على نجران

سقط عدد من العسكريين السعوديين بين قتيل وجريح بقصف شنه مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

© REUTERS / Faisal Nasser السعودية تتصدر قائمة المانحين في اليمن بـ530 مليون دولار

القاهرة — سبوتنيك . وذكر مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، إن "وحدة الإسناد الصاروخي في أنصار الله استهدفت اليوم الأحد، بصواريخ الكاتيوشا تجمعا للجيش السعودي في موقع السديس بنجران".

وأكد المصدر العسكري سقوط قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين بينهم ضباط.

وأضاف "إن مدفعية أنصار الله قصفت تجمعات عسكرية سعودية أخرى غرب موقع السديس في ذات القطاع، وأن القصف ألحق خسائر".

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله".

وتعلن الجماعة، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وتتهم الرياض إيران بتزويد أنصار الله بتقنيات أسلحة وصواريخ باليستية، وطائرات مسيرة دون طيار، تستخدم لشن هجمات، بالإضافة إلى مراكب مفخخة تهدد الملاحة الدولية، وهو ما تنفيه طهران.