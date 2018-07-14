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15:53 14 يوليو/ تموز 2018
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    إزالة الألغام في دير الزور، سوريا

    بعضها أمريكي... أسلحة وأجهزة اتصالات وقذائف خلفها "داعش" في ريف البوكمال السورية

    © Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
    العالم العربي
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    خلال تمشيطها القرى التابعة لمدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، عثرت وحدات من الجيش السوري على أسلحة وأجهزة اتصالات وقذائف بعضها أمريكي الصنع من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).

    الدلائل والقرائن من أسلحة ووثائق تثبت تورط دول كالولايات المتحدة في الإرهاب
    © Sputnik . Morad Saeed
    دعم عسكري أمريكي وغربي لـ"داعش" في معارك الصحراء والجيش السوري كشف الأسرار
    وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنها وخلال متابعتها تمشيط بلدة "حسرات" في ريف البوكمال الغربي، عثرت وحدات من الجيش والجهات المختصة على مستودع أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات وقذائف أمريكية الصنع من مخلفات "داعش" الإرهابي.

    وشملت الأسلحة مدفع هاون عيار 120 مم وقذائف هاون مختلفة العيارات منها غربي الصنع وصواريخ غراد وصواريخ 107 مم وقذائف رمانات عيار 40 مم أمريكية الصنع وصواريخ مضادة للدبابات إضافة إلى محطة اتصال لاسلكي للبث الفضائي.

    كما تم العثور أيضا على عدد من الألغام والعبوات الناسفة المصنعة خصيصا لتفخيخ أساسات المنازل وربطها بأقفال الأبواب كي تنفجر بمجرد فتحها إضافة إلى أجهزة قيادة وتفجير حقول ألغام.

    وتتابع وحدات من الجيش بالتعاون مع الجهات المختصة عمليات تمشيط القرى والبلدات لتفكيك العبوات الناسفة والألغام في ريف دير الزور التي زرعها تنظيم  "داعش" الإرهابي تمهيدا لإعادة الأهالي إلى منازلهم بالتوازي مع إعادة مؤسسات الدولة واستكمال تأمين البنى التحتية والخدمات الأساسية إلى مدينة دير الزور ومناطق أخرى شهدت عودة الحياة الطبيعية إليها بعد تطهيرها من الإرهاب.

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