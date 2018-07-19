ليبيا: عودة الإنتاج لحقل ماجد النفطي جنوب أجدابيا

أعلن مصدر في شركة الخليج العربي النفطية في ليبيا، عودة إنتاج النفط من حقل ماجد النفطي، اليوم الخميس 19 يوليو/تموز.

بنغازي —سبوتنيك. وأكد المصدر عودة الإنتاج في الحقل الذي يقع جنوب مدينة أجدابيا، شرقي البلاد.

© REUTERS / The National Oil Corporation المجلس الرئاسي الليبي يرحب بقرار عودة تصدير النفط

وأشار إلى أن إنتاجه من المتوقع أن يصل إلى نحو 4000 برميل يوميا.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم صباح اليوم إعادة الإنتاج بحقل ماجد النفطي، الذي يقع في الامتياز 80، وتديره شركة الخليج العربي للنفط".

وأضاف: "حقل ماجد يقع على مسافة 240 كيلومترا جنوب مدينة أجدابيا، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه لحوالي 4.000 برميل يوميا، والإنتاج يتم بالتدريج ليصل إلى 4.000".

وأوضح المصدر أن "حقل ماجد يضخ إنتاجه إلى ميناء رأس لانوف عبر خط قطره 14 بوصة وطوله 104 كيلومترات إلى حقل النافورة".

وتابع: "ثم يربط حقل النافورة النفطي بحقل آمال النفطي بخط طوله 52 كيلومترا وقطره 32 بوصة، ثم حقل آمال النفطي بميناء رأس لانوف بخطين أحدهما طوله 273 كيلومترا وقطره 30 بوصة، والآخر طوله 227 كيلومترا وقطره 36 بوصة".