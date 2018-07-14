المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن خسائر تصل لـ160 ألف برميل يوميا بعد واقعة حقل الشرارة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اقتحام حقل الشرارة النفطي، اليوم السبت، 14 يوليو/تموز، واختطاف اثنين من العاملين فيه.

بنغازي-سبوتنيك. وذكر بيان للمؤسسة، أن "المؤسسة الوطنية للنفط تعلن أنه قد تم اقتحام المحطة رقم 186 التابعة لحقل الشرارة صباح اليوم الموافق 14 يوليو/تموز 2018، في تمام الساعة 06:30، من قبل مجموعة من المسلحين مجهولي الهوية، وتؤكد المؤسسة اختطاف أربعة موظفين من قبل المهاجمين ولكن تم إطلاق سراح اثنين منهم".

© Sputnik . Andrey Stenin اختطاف اثنين من العاملين في حقل نفط الشرارة الليبي

وأضاف البيان: "كإجراء احترازي، تم إغلاق آبار النفط في المناطق المجاورة وإجلاء جميع العمال الآخرين"، مضيفا "من المتوقع أن تبلغ خسائر الإنتاج 160 ألف برميل في اليوم".

بدوره، قال مهندس في حقل الشرارة الليبي إن الإنتاج من الحقل انخفض لأقل من 100 ألف برميل يوميا بعد اختطاف اثنين من العاملين، مشيراً إلى أن إنتاج حقل الشرارة كان يتراوح من قبل بين 200 ألف و300 ألف برميل يوميا، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أمر باستئناف عمليات التصدير من موانئ الهلال النفطي، وألغى قراره السابق بإغلاقها.

وكان الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري، قال إن "القيادة العامة قررت تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة"، مؤكداً سيطرة الجيش الليبي الكاملة على منطقة الهلال النفطي، حسب بوابة الوسط الليبي.

بدورها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس، أعلنت في وقت سابق اليوم، رفع حالة "القوة القاهرة" عن موانئ تصدير النفط "راس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة". وأكدت المؤسسة إعادة عمليات الإنتاج والتصدير إلى طبيعتها تدريجيا خلال الساعات المقبلة.