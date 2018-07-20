وسائل إعلام: خروج عناصر في "حزب الله" من بلدتي كفريا والفوعة

أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، عن وصول ستة من عناصر الحزب إلى مقام السيدة زينب في جنوب دمشق، بعد خروجهم من بلدتي كفريا والفوعة أمس، في آخر دفعة من عملية إجلاء أهالي البلدتين.

بيروت — سبوتنيك. وقال "الإعلام الحربي" التابع للحزب إنه من المتوقع أن يتوجه عناصر "حزب الله" الستة إلى قراهم في جنوب لبنان، مشيراً إلى أنهم "كانوا من المدافعين عن كفريا والفوعة منذ حصارها في آذار/مارس من العام 2015".

ولفت الإعلام الحربي إلى أنه "من بين المجاهدين المدافعين عن الفوعة وكفريا الشهيد جميل فقيه (أبو ياسر)، الذي استشهد دفاعا عن البلدتين في 1/7/2015، وتم دفنه كوديعة هناك إلى أن تم نقل جثمانه في 12/4/2017 ودفنه في مثواه الأخير في بلدة الطيري جنوب لبنان".

وأعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء ألكسي تسيغانكوف، يوم أمس، أن أكثر من 7 آلاف مدني خرجوا من بلدتي كفريا والفوعة بمحافظة إدلب السورية وفق اتفاقيات روسية — إيرانية — سورية مع قادة المجموعات المسلحة.

وكانت بلدتا كفريا والفوعة تعانيان من حصار مطبق منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد أن سيطرت المجموعات المسلحة وعلى رأسها "جيش الفتح" التابع لجبهة النصرة على ريف إدلب في آذار/مارس 2015، عانى خلالها الأهالي من انعدام للمياه الصالحة للشرب وغيرها من مقومات الحياة الإنسانية.