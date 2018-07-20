وسائل إعلام: خروج عناصر في "حزب الله" من بلدتي كفريا والفوعة

بيروت — سبوتنيك. وقال "الإعلام الحربي" التابع للحزب إنه من المتوقع أن يتوجه عناصر "حزب الله" الستة إلى قراهم في جنوب لبنان، مشيراً إلى أنهم "كانوا من المدافعين عن كفريا والفوعة منذ حصارها في آذار/مارس من العام 2015".
وأعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء ألكسي تسيغانكوف، يوم أمس، أن أكثر من 7 آلاف مدني خرجوا من بلدتي كفريا والفوعة بمحافظة إدلب السورية وفق اتفاقيات روسية — إيرانية — سورية مع قادة المجموعات المسلحة.
وكانت بلدتا كفريا والفوعة تعانيان من حصار مطبق منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد أن سيطرت المجموعات المسلحة وعلى رأسها "جيش الفتح" التابع لجبهة النصرة على ريف إدلب في آذار/مارس 2015، عانى خلالها الأهالي من انعدام للمياه الصالحة للشرب وغيرها من مقومات الحياة الإنسانية.
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