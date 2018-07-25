مسؤول يكشف عدد زوار السينما في السعودية حتى الآن... رقم مفاجئ

كشف المسؤول عن تشغيل دور السينما في السعودية، عن عدد زوار السينما منذ افتتاحها في المملكة.

وأظهر الرقم، الذي كشفه الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم" للسينما، مشغل السينما في السعودية، كاميرون ميتشل، عن رقم "مفاجئ" لزوار السينما في المملكة.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE قطاع السينما في السعودية يسعى لتوفير نحو 90 ألف وظيفة خلال عامين

وقال ميتشل، في تصريحات خاصة لـ" سبوتنيك " إن الاستثمار في السينما السعودية يبلغ 2 مليار ريال سعودي، والهدف منها افتتاح 600 شاشة عرض سينمائي في المملكة على السنوات الـ5 المقبلة.

وأشار ميتشل إلى أن دور السينما في السعودية، استقبلت 75 ألف شخص من مختلف الفئات العمرية، منذ افتتاحها حتى الآن.

وقال ميتشل إن الإقبال على دور السينما متزايد، وبلغت نسبة إشغالها 95%.

وأوضح ميتشل أن السينما أوجدت فرص عمل في السعودية، حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين، لدى "ﭭوكس سينما" فقط نحو 50 موظفا بنسبة سعودة 100%.

الجدير بالذكر ان السينما السعودية افتتحت أول دار عرض لها في الرياض في مول الرياض بارك في 30 أبريل/نيسان 2018، بعد انقطاع دام 30 عاما.

من جانبه، قال المخرج السعودي، عبدالهادي القرني، لـ "سبوتنيك"، إن السينما السعودية صناعة كاملة الأركان، لديها كوادر مميزة وإمكانيات ضخمة وقاعدة جماهيرية عريضة تواكب محتوى ثريا وإنتاجا قويا، وتقتحم به المملكة السوق السينمائي العالمي، إضافة إلى الانعكاسات الإيجابية التي تشمل محاور ثقافية وفنية وتنموية مع توفير فرص وظيفية متعددة في هذه الصناعة.

واضاف القرني "لدينا اليوم مخرجين متميزون، ونعمل الآن على تدريب الشباب والشابات الطموحين، ولديهم الموهبة والطموح والنفس الطويل في المجال الفني، سينتج عن ذلك أفلام سعودية جديدة ستخدم الأجيال القادمة لمواصلة العمل السينمائي".

وأكد "السينما نواة في إيجاد صناعة للفن بداخل المملكة، وأن تؤدي اتساع أفق المجتمع، وتحاكي ما يراه المجتمع، وطالب الشباب أن يكون لديهم في المستقبل أفلام تستطيع تغيير مفاهيم وزرع أفكار إيجابية بناءة، وأن تصل الأفلام منصات العالم وان تعبر عن ثقافة المملكة لدول العالم".