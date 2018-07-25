مسؤول يكشف عدد زوار السينما في السعودية حتى الآن... رقم مفاجئ

وأظهر الرقم، الذي كشفه الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم" للسينما، مشغل السينما في السعودية، كاميرون ميتشل، عن رقم "مفاجئ" لزوار السينما في المملكة.
وأشار ميتشل إلى أن دور السينما في السعودية، استقبلت 75 ألف شخص من مختلف الفئات العمرية، منذ افتتاحها حتى الآن.
وقال ميتشل إن الإقبال على دور السينما متزايد، وبلغت نسبة إشغالها 95%.
وأوضح ميتشل أن السينما أوجدت فرص عمل في السعودية، حيث بلغ عدد الموظفين السعوديين، لدى "ﭭوكس سينما" فقط نحو 50 موظفا بنسبة سعودة 100%.
الجدير بالذكر ان السينما السعودية افتتحت أول دار عرض لها في الرياض في مول الرياض بارك في 30 أبريل/نيسان 2018، بعد انقطاع دام 30 عاما.
واضاف القرني "لدينا اليوم مخرجين متميزون، ونعمل الآن على تدريب الشباب والشابات الطموحين، ولديهم الموهبة والطموح والنفس الطويل في المجال الفني، سينتج عن ذلك أفلام سعودية جديدة ستخدم الأجيال القادمة لمواصلة العمل السينمائي".
وأكد "السينما نواة في إيجاد صناعة للفن بداخل المملكة، وأن تؤدي اتساع أفق المجتمع، وتحاكي ما يراه المجتمع، وطالب الشباب أن يكون لديهم في المستقبل أفلام تستطيع تغيير مفاهيم وزرع أفكار إيجابية بناءة، وأن تصل الأفلام منصات العالم وان تعبر عن ثقافة المملكة لدول العالم".
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