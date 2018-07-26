بعد الإعلان عن استهداف أبو ظبي… الحوثي يكشف الأهداف التي يسعون إليها

كشف قيادي بارز في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، عما يحققه الطيران المسير الذي يستهدف الدول الخليجية.

قال رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر": عمليات الطيران المسير ستفتح الطريق أمام عملية سياسية تؤدي لإحلال السلام في اليمن.

وأضاف: "لقد قام العدوان بقهر الشعب وتدمير البلاد خلال السنوات الماضية، أعاقوا كل فرصة جادة للسلام ولعل آخر ذلك رفض مبادرة المبعوث الدولي غريفيث في الوقت الذي يتدهور فيه الوضع الإنساني على الأرض بفعل الحصار والعدوان".

عمليات الطيران المسيرستفتح الطريق أمام عملية سياسيةتؤدي لإحلال السلام باليمن لقد قام العدوان بقهر الشعب وتدمير البلاد خلال السنوات الماضيةواعاقوا كل فرصة جادةللسلام ولعل اخر ذلك رفض مبادرةالمبعوث الدولي غريفيث في الوقت الذي يتدهور فيه الوضع الإنساني على الأرض بفعل الحصار والعدوان — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 26, 2018

وكشف الحوثي عن الهدف من هجمات الطيران المسير في تغريدة أخرى، قائلا: "إنه من الواضح لكي تنجح جهود الخطة السياسية التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة أن تتغير النظرة المتعالية على الشعب اليمني بفهم عدم استطاعتهم بعد هذه السنوات فرض إرادتهم عبر فوهة البندقية لتحديد مستقبل اليمن إلا عبر عملية سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة وهذه هي الأهداف التي نسعى لها لإيقاف العدوان".

عمليات الطيران المسيرستفتح الطريق أمام عملية سياسيةتؤدي لإحلال السلام باليمن لقد قام العدوان بقهر الشعب وتدمير البلاد خلال السنوات الماضيةواعاقوا كل فرصة جادةللسلام ولعل اخر ذلك رفض مبادرةالمبعوث الدولي غريفيث في الوقت الذي يتدهور فيه الوضع الإنساني على الأرض بفعل الحصار والعدوان — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 26, 2018

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس 26 يوليو/ تموز، أنها شنت عدة غارات على مطار "أبو ظبي" الدولي.

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، أن "سلاح الجو المسير شن عدة غارات على مطار أبوظبي الدولي".

من جانبه، أكد مطار أبو ظبي الدولي وقوع حادثة تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار.

تؤكد مطارات أبوظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، والتي لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة. (1/1) — Abu Dhabi Airport (@AUH) July 26, 2018

​ونشرت سلطات مطارات أبو ظبي على "تويتر" تقول "تؤكد مطارات أبو ظبي وقوع حادثة في مطار أبو ظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، والتي لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".