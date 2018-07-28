الصدر يخرج عن صمته ويوجه رسالة تحذيرية للسلطات العراقية

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السلطات العراقية إلى وقف قمع المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات بالبلاد.

وقال الصدر، في تغريدة نشرها على حساب منسوب له عبر "تويتر"، أمس الجمعة: "فساد ثم ظلم ثم قمع ثم غاز ثم ضرب ثم يتبع فجريح وقتيل.. وأسير في سجون الظلم يقبع.. يا قيادي.. يا سياسي أتظن ؟! لا علي.. لا حسين.. لا ولا حتى عمر.. لك يشفع.. أصلح الحكم.. فصوت الشعب يسمع.. صوت مظلوم من الحر فزع.. صوت مظلوم من الفقر جزع.. كفاكم قمعا للمتظاهرين".

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجات شعبية واسعة، انطلقت قبل نحو ثلاثة أسابيع، للمطالبة بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.

وأسفرت الاحتجاجات عن وقوع أعمال عنف في بعض المناطق خلفت 14 قتيلا من المتظاهرين، فضلا عن إصابة أكثر من 700 من أفراد الأمن والمشاركين في الاحتجاجات، إلى جانب اعتقال أكثر من 700 ناشط، بحسب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق المرتبطة بالبرلمان.

وكانت الاحتجاجات قد تجددت أمس الجمعة، في مدن وسط وجنوب البلاد، عقب دعوة المرجع الأعلى في العراق، علي السيستاني، الحكومة للاستجابة لمطالب المتظاهرين بصورة عاجلة وتشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن على أن يتحمل رئيس الوزراء القادم كامل المسؤولية.