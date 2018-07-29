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19:14 29 يوليو/ تموز 2018
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    الجيش السوري يقترب من تطهير كامل حوض اليرموك في الجنوب

    فصائل الجنوب السوري تسلم سلاحها الثقيل... والجيش يغتنم "تاو" من "داعش"

    © Sputnik . PASEM HADDAD
    العالم العربي
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    لا تزال المجموعات المسلحة المنخرطة في اتفاق التسوية مع الحكومة السورية تسلم المزيد من أسلحتها الثقيلة والخفيفة.

    وقال مراسل "سبوتنيك" إن المجموعات المسلحة في البريقة وبئر عجم وجباثا الخشب قامت اليوم بتسليم المزيد من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ضمن اتفاق التسوية، حيث تم تسليم سيارتي دفع رباعي إحداهما تحمل رشاش 14.5 وعدد كبير من القذائف الصاروخية والمدفعية.

    الجيش السوري يتابع عملياته ويتحضر لاجتثاث الجيب الداعشي الأخير قرب الجولان المحتل
    © Sputnik . bassem haddad
    الجيش السوري يحشر "داعش" في 4 قرى ويقترب من تحرير جنوب غرب البلاد
    وأضاف المراسل بأن الجيش السوري صادر خلال تقدمه السريع اليوم في بلدة الشجرة في ريف درعا الغربي، عبوات ناسفة وقذائف، وصواريخ تاو أمريكية، كانت بحوزة مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، مشيرا إلى أن الجيش خاض اليوم معارك عنيفة مع مقاتلي التنظيم أسفرت عن مقتل عشرات الارهابيين، بينهم متزعم التنظيم فى بلدة الشجرة أبو وليد المصري، كما تمكن الجيش من تدمير عدد من العربات المفخخة التي حاول التنظيم المتطرف استخدامها في مواجهة تقدم القوات السورية، التي قطعت طرق الإمداد عن عناصر التنظيم التكفيري، وحاصرتهم في رقعة ضيقة تشمل بلدات معرية وعابدين وبيت أره والقصير آخر معاقل "داعش" في حوض اليرموك.

    مدرعة سلمتها الفصائل المسلحة في الجنوب السوري بعد اتفاق تسوية
    © Sputnik . SPUTNIK
    مدرعة سلمتها الفصائل المسلحة في الجنوب السوري بعد اتفاق تسوية

    وكانت المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة في القطاع الأوسط سلمت الجيش السوري أمس دفعات جديدة من سلاحها الثقيل والمتوسط وذلك في سياق الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وبالتزامن مع تقدم الجيش السوري في حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وتحريره 8 بلدات، وشملت الأسلحة دبابة وراجمة صواريخ وعربتين مصفحتين و3 سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات من عيار 14.5 مم، وشيلكا، ومدفع عيار 122 مم، وقذائف دبابة، وقذائف هاون من عيارات مختلفة، وقذائف صاروخية محلية الصنع، ورشاشين عيار 14.5 مم وذخيرة متنوعة.

    ذخائر اغتنمها الجيش السوري بعد تقدمه في الجنوب
    © Sputnik . SPUTNIK
    ذخائر اغتنمها الجيش السوري بعد تقدمه في الجنوب

    وعلى وقع العمليات العسكرية للجيش السوري في القنيطرة والريف الغربي لمحافظة درعا، تم التوصل منذ أيام إلى اتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات المسلحة برعاية ووساطة روسية، وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار، وخروج الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري، وتسوية أوضاع من يرغب منهم بالبقاء، وعودة الجيش السوري إلى النقاط التي كان يسيطر عليها قبل عام 2011، واستلامه السلاح الثقيل والمتوسط من المسلحين، وتسليم نقطتي الـUN في بلدتي أم باطنة ورويحنية.

    وقامت وحدات الجيش العربي السوري يوم الجمعة الماضي بأداء مراسم رفع العلم الوطني السوري في مدينة القنيطرة المحررة، وسط حشد كبير من أهالي المنطقة، وفي أجواء احتفالية مهيبة، وذلك بعد نجاح الجيش السوري في بسط سيطرته على المدينة والقرى المحيطة بها وصولا إلى المعبر الفاصل بين شطري الجولان، المحرر، والمحتل، ورفعه العلم السوري فوقه.

    مدرعات سلمتها الفصائل المسلحة في الجنوب للجيش السوري
    © Sputnik . SPUTNIK
    مدرعات سلمتها الفصائل المسلحة في الجنوب للجيش السوري

     

    رشاشات محملة على سيارات سلمتها الفصائل المسلحة في الجنوب السوري
    © Sputnik . SPUTNIK
    رشاشات محملة على سيارات سلمتها الفصائل المسلحة في الجنوب السوري

    انظر أيضا:

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    أخبار الحرب في الجنوب السوري, الجيش السوري, سوريا
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