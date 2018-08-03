تهديد صريح من الجزائر... من هو الطرف المقصود

وجهت الجزائر تهديدات إلى من "يريد العبث باستقرارها وأمنها"، وذلك في إطار التحضيرات للعام الدراسي الجديد.

وحذر وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أن "الدولة لن تتسامح مع من يريد العبث باستقرارها وأمنها"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف نور الدين بدوي، أن بلاده على عزمها "مواصلة حربها بلا هوادة ضد الإرهاب وتجفيف منابعه".

وألقى الوزير كلمة فى اجتماع تحضيري للعام الدراسي المقبل، وشدد فيها على أن الجزائر دولة مؤسسات.

وأشار وزير الداخلية إلى أن "أولئك الذين يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن مع اقتراب كل استحقاق سياسي مغردين خارج السرب".

وتابع نور الدين "عليهم أن يعوا بأن المواطن الجزائري لا يختبر في حب وطنه ومرافقة مؤسساته الدستورية ودعمه الكامل واللامشروط لأمن واستقرار بلده والتفافه حول جيشه".