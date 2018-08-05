"الخروج من الأزمة الليبية" على طاولة المبعوث الأممي و"النواب الليبي"

طرابلس — سبوتنيك. بحثت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، سبل الخروج من الأزمة الليبية الراهنة وآخر التطورات السياسية في البلاد.
يشار أن وليامز تقعد منذ فترة لقاءات مع مختلف المسؤولين والسياسيين الليبيين لبحث التطورات السياسية في ليبيا وسبل المضي قدما في جهود التسوية التي تقودها الأمم المتحدة منذ توليها منصبها بداية يوليو/ تموز الماضي.
ويذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش أعلن مطلع يوليو/تموز الماضي، تعيين الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز، نائبا لممثله الخاص في ليبيا للشؤون السياسية.
وبحسب موقع الأمم المتحدة، شغلت السيدة وليامز في السابق منصب القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة في طرابلس مكتب ليبيا الخارجي.
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