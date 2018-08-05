"الخروج من الأزمة الليبية" على طاولة المبعوث الأممي و"النواب الليبي"

بحثت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، سبل الخروج من الأزمة الليبية الراهنة وأخر التطورات السياسية في البلاد.

طرابلس — سبوتنيك. بحثت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، سبل الخروج من الأزمة الليبية الراهنة وآخر التطورات السياسية في البلاد.

© AFP 2018 / MAHMUD TURKIA مؤسسات مدنية تقاوم الأفكار المتشددة قبيل الانتخابات في ليبيا

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، في بيان عبر موقعها الرسمي، إن "نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني وليامز التقت اليوم الأحد في طرابلس، مع النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري، للبحث في آخر التطورات السياسية وسبل خروج ليبيا من الأزمة الراهنة".

يشار أن وليامز تقعد منذ فترة لقاءات مع مختلف المسؤولين والسياسيين الليبيين لبحث التطورات السياسية في ليبيا وسبل المضي قدما في جهود التسوية التي تقودها الأمم المتحدة منذ توليها منصبها بداية يوليو/ تموز الماضي.

ويذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش أعلن مطلع يوليو/تموز الماضي، تعيين الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز، نائبا لممثله الخاص في ليبيا للشؤون السياسية.

وبحسب موقع الأمم المتحدة، شغلت السيدة وليامز في السابق منصب القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة في طرابلس مكتب ليبيا الخارجي.