النزاع السعودي الكندي يلقي بضلاله على بورصة المملكة

لامست بورصة أبوظبي أعلى مستوياتها في أربع سنوات، اليوم الأربعاء، بدعم من أسهم البنوك، بينما هبطت البورصة السعودية وسط نزاع دبلوماسي مع كندا.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مرتفعا 0.3 في المئة، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 في أوائل التعاملات. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© AP Photo / Alex Brandon توجيه جديد من الملك سلمان بشأن الأزمة مع كندا

وفي السعودية، هوى سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، وهي مشروع مشترك بين "أرامكو" السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية، 8.2 في المئة، بعدما أعلنت الشركة أمس الثلاثاء عن انخفاض في صافي ربح الربع الثاني من العام.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 في المئة، مع قلق المستثمرين من تداعيات نزاع دبلوماسي بين المملكة وكندا. ويهدد النزاع بشأن دعم كندي لنشطاء حقوقيين مسجونين، بتضرر التجارة الثنائية التي تتكون بشكل كبير من صادرات سعودية من البتروكيماويات ومنتجات البلاستيك ومنتجات أخرى.

وانخف مؤشر سوق دبي 0.1 في المئة تحت ضغط من تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني واحدا في المئة، وسهم ديار للتطوير العقاري 5.8 في المئة.

وهوى سهم دريك آند سكل انترناشونال 9.9 في المئة. وتخلف السهم عن السوق بسبب القلق حول المركز المالي لشركة المقاولات وأفق أنشطة الأعمال ونتائج تحقيق أجرته السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة حول انتهاكات مالية من جانب إدارتها السابقة.