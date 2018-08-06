أسهم قطاع الطاقة ترفع بورصة أبوظبي واستقرار السعودية وقطر

دعم ارتفاع أسعار النفط أسهم شركات الطاقة في بورصة أبوظبي، في حين دعمت أسهم القطاع المالي السوق الكويتية، اليوم الاثنين، لكن السوقين السعودية والقطرية لم تسجلا تغيرات تذكر في غياب أنباء مهمة عن الشركات والاقتصاد.

ارتفع مؤشر أبوظبي 1.4 بالمئة، مع صعود سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنسبة 1.7 بالمئة. كما ارتفع سهم دانة غاز 0.9 بالمئة مدفوعا بارتفاع أسعار النفط.

وتماسكت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد أن سجل إنتاج الخام السعودي انخفاضا مفاجئا في يوليو /تموز، في حين يبدو أن أنشطة الحفر الصخرية الأمريكية قد استقرت.

كما تترقب الأسواق إعلانا من واشنطن، اليوم الاثنين، بخصوص إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران وهي من كبار مصدري النفط، بحسب مانشرت "رويترز".

© REUTERS / NASEEM ZEITOON تراجع البورصة السعودية وصعود مؤشر السوق المصري

وارتفعت الأسهم الكويتية مدفوعة بعمليات شراء في أسهم القطاع المصرفي، وارتفع سهم بنك الكويت الوطني بما يقارب واحدا بالمئة كما ارتفع سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) أيضا بنسبة واحد بالمئة.

ورفع "اتش.اس.بي.سي" السعر المستهدف لسهم بنك الكويت الوطني إلى 0.93 دينار (3.07 دولار) من 0.84 دينار. وبلغ سعر السهم 0.83 دينار في أحدث التعاملات.

ولم يطرأ تغير يذكر على السوقين السعودية والقطرية مع إقبال المستثمرين على جني أرباح في أسهم قيادية كبرى حققت ارتفاعات في الآونة الأخيرة.

وحققت السوق القطرية أفضل أداء منذ بداية العام، متخطية السوق السعودية في الفترة الأخيرة، في موجة صعود بدأت بعد أن رفع عدد من الشركات القطرية أسقف الملكية الأجنبية.

كما دعم هذا الارتفاع أرباح فصلية قوية لكن المستثمرين يتوخون الحذر بشأن تقييمات الأسهم القيادية الكبرى.

وانخفض سهم صناعات قطر، اليوم الاثنين، 0.7 بالمئة فيما انخفض سهم بنك قطر الوطني، وهو من فضل الأسهم أداء في سوق الدوحة، 0.3 بالمئة.

ولا يزال المؤشر القطري الرئيسي مرتفعا بنسبة 16 بالمئة منذ بداية العام.

وفي الرياض ارتفع سهم بوبا العربية للتأمين التعاوني 1.6 بالمئة، معززا المكاسب التي حققها أمس حين ارتفع السهم عشرة بالمئة بعد إعلان نتائج الربع الثاني.