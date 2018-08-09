المركز الروسي لاستقبال اللاجئين ولجنة التنسيق السورية يعقدان اجتماعا دوريا

أكد رئيس المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، اللواء أليكسي تسيغانكوف، اليوم الخميس، عقد اجتماع دوري مشترك مع لجنة التنسيق السورية لعودة اللاجئين.

دمشق-سبوتنيك.وقال تسيغانكوف للصحفيين: " تم عقد لقاء مع وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا، حسين مخلوف، الذي عين مديراً للجنة التنسيق لعودة اللاجئين السوريين… وخلال المحادثة ، تم التأكيد على ضرورة عقد مؤتمرات صحفية مشتركة بشكل يومي".

كما لفت تسيغانكوف إلى أن أهم مسألة في هذا العمل تتمثل في إعادة إعمار البنية التحتية المدنية في سوريا ، بما في ذلك والمرافق ذات الأهمية الاجتماعية، مشيراً إلى أنه بفضل الجهود المنسقة، تسير عملية إعادة الإعمار بوتيرة مرتفعة، إلى حد ما.

© Sputnik . Zahraa al-Amir روسيا تحشد جهودا دولية بهدف تسهيل عودة اللاجئين السوريين

وقال بهذا الخصوص: "النتائج الملموسة تبدو واضحة بالفعل، اليوم، حيث أن الطرق والجسور ومرافق إمدادات المياه والشبكات الكهربائية والمؤسسات الطبية والتعليمية والمخابز والمنازل السكنية، يتم ترميمها بنشاط".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، 18 تموز/يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين

إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من اللاجئين السوريين، في 36 دولة.

وأكدت الدفاع الروسية أن المركز سيساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.