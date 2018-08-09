الخارجية الروسية: موسكو تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضبط النفس

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضبط النفس، على خلفية الأحداث الأخيرة، التي شهدها قطاع غزة.

موسكو — سبوتنيك. وخيم الهدوء في الساعات الأخيرة على كافة المناطق الإسرائيلية على طول الحدود مع قطاع غزة، وعادت الحياة تدريجيا إلى طبيعتها بينما يحافظ الجيش الإسرائيلي على درجة عالية من التأهب لقواته، بعدما أعلنت غرفة العمليات المشتركة للمقاومة الفلسطينية في غزة في بيان لها، اليوم الخميس 9 أغسطس / آب، أن جولة التصعيد الحالية انتهت، وأن الهدوء مرهون بسلوك الجيش الإسرائيلي.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy الخارجية الروسية: موسكو تدرس إجراءات الرد على العقوبات الأمريكية

يشار إلى أن ساعات الليل الفائت قد شهدت إطلاق نحو 180 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، حيث تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض أكثر من 30 قذيفة، فيما سقطت معظم القذائف في أماكن مفتوحة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أكثر من 150 موقعا تابعا لحركة "حماس" في القطاع.

وقالت غرفة العمليات المشتركة في بيان لها: "المقاومة الفلسطينية ردت على جرائم العدو، وأن استمرار الهدوء في غزة مرتبط بسلوك الاحتلال".

وسوف يجتمع الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية "الكابينت" في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب اليوم الخميس، وذلك لحسم الموقف من خطة التهدئة التي قدمتها مصر والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف وأيضا في ضوء جولة التصعيد الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 3 فلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، من بينهم امرأة حامل وطفلتها.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وعدم جر المنطقة إلى المزيد من الدمار وعدم الاستقرار.