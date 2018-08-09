بعد صاروخ "جازان"... الكويت تبعث رسائل عاجلة إلى الملك سلمان

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعث رسالة عاجلة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأوضح أمير الكويت "نؤكد وقوف الكويت مع المملكة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها".
وعبر الشيخ صباح الأحمد الصباح عن تعازيه للملك سلمان.
ولم تكن تلك البرقية هي الوحيدة، التي تلقاها الملك سلمان من الكويت، حيث تلقى برقيتين مماثلتين من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، أعربا فيهما عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة للعمل الإرهابي لإطلاق صاروخ باليستي نحو منطقة جازان.
الكويت تستنكر وتدين العمل الإرهابي بإطلاق صاروخ بالستي على جازان.https://t.co/GyKagDInz5#واس— واس (@spagov) August 9, 2018
كما أشارت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن رئيس مجلة الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، بعث ببرقية إلى رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ عبد الله آل الشيخ.
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة. كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.
وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)