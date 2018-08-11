تسجيل
14:02 11 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الملك سلمان بن عبد العزيز

    تفاصيل خفية لأول مرة... مفاجأة بشأن سبب انفجار الغضب السعودي ضد كندا

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أواخر مايو/أيار الماضي، أعربت السفارة الكندية في المملكة العربية السعودية، خلال تغريدة على "تويتر" باللغة الإنجليزية، عن قلقها إزاء اعتقال نشطاء في المجتمع المدني. وقتها لم يكن للرياض أي رد فعل عام.

    لكن الأمر تغير تماما عندما نشرت كندا التغريدة باللغة العربية، فقد احتجت الخارجية السعودية بشدة على التصريحات الكندية واعتبرتها موقفا يعكس "تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول".

    واعتبرت المملكة السفير الكندي "شخصا غير مرغوب فيه" وطلبت منه مغادرة البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

    واستهجنت الخارجية السعودية مطالبة كندا "بالإفراج الفوري" عن الموقوفين. وقالت إن استخدام هذه العبارة "مؤسف جدا"، مضيفة أنه "أمر مستهجن وغير مقبول في العلاقات بين الدول".

    وأعلنت أيضا "تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا". وأشارت إلى "احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".

    فوجئ المسؤولون في الشؤون الخارجية الكندية، بمن فيهم وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند، برد الفعل السعودي، وتجمعوا في فندق في فانكوفر لعقد مؤتمر في هذا الشأن، وفقا لرويترز.

    رد الفعل السعودي جاء سريعا ومفاجئا، ما ترك المسؤولين الكنديين في حيرة من أمرهم، إذ لم تكن أوتاوا تتوقع أنها تجاوزت بذلك خطا سعوديا أحمر، فقد أشعلت هذه التغريدة غضب المسؤولين السعوديين أكثر من غيرها، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر خليجية.

    جاستين ترودو
    © REUTERS / CHRISTINNE MUSCHI
    منها عربية وأوروبية...كندا تسعى لوساطة هذه الدول لحل الأزمة مع السعودية

    إذًا، لماذا غضبت السعودية من التغريدة العربية دون الإنجليزية؟

    يقول مصدر لرويترز، اشترط عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية القضية، إن "المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان كانت تناقش (بين البلدين) عبر القنوات المعتادة، إلا أن التغريدة العربية كانت كسرا للمعايير والبروتوكولات الدبلوماسية".

    وتقول الوكالة: لم توضح المصادر بالضبط كيف كسرت التغريدة قواعد الدبلوماسية، لكن الخبراء الإقليميين قالوا إنها كانت رسالة موجهة إلى الجمهور المحلي وهو ما أثار غضب المسؤولين السعوديين.

    ومع ضغط كندا في هذه القضية، "استغرق الانتقام السعودي بعض الوقت للسماح بإجراء محادثات سياسية في الأبواب المغلقة" وفقا لما يقوله سلمان الأنصاري، مؤسس لجنة العلاقات العامة الأمريكية السعودية في واشنطن، مضيفا: "لقد اعتقد السعوديون أن الكنديين سيتراجعون، لكنهم فوجئوا بأنهم نشروا التغريدة بالعربية. كان هذا عملا استفزازيا يحرج السلطة أمام الشعب، وهو ما لا يتهاون معه النظام الملكي".

    وبحسب الوكالة قال مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيرته الكندية، وناقش معها التغريدة العربية، لكن المسؤولين الكنديين قالوا إنه ليس هناك جديد حول التغريدة، التي تكرر فقط موقف أوتاوا المعلن.

    مجلس الوزراء السعودي أثناء إقرار موازنة 2018
    © REUTERS /
    أول رد من وزير العدل السعودي على "اتهامات كندا"

    وقال توماس جونو، الأستاذ المساعد والخبير في شؤون الشرق الأوسط بجامعة أوتاوا، إن "الأمر لا يتعلق بكندا ذاتها، بقدر ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية التي تريد إرسال رسالة حاسمة إلى جيرانها، وديمقراطيات أخرى، بأن التدخل في شؤونها خط أحمر".

    يقول مسؤول سعودي: "كندا ما زالت حتى الآن، جاهلة بالخطوات التي يمكن أن تتخذها لإصلاح خطأها الكبير"، ويضيف مصدر في الحكومة الكندية: "لا أعتقد أن لدينا تفاهما حاسما حتى الآن (…)  قد تكون هناك حاجة لاتصال آخر بين فريلاند والجبير، نحن نتحدث مع شركائنا حول هذا الموضوع. ولا نرغب في إقامة علاقات سيئة مع السعوديين".

    انظر أيضا:

    ترامب يحذر كندا ويلوح بفرض رسوم على صادراتها
    سفير السعودية في كندا يكشف تطورات جديدة بشأن المرضى والمبتعثين هناك
    نصيحة لرئيس وزراء كندا: استقل طائرتك وتوجه للرياض لمقابلة ابن سلمان
    السعودية تصعد من إجراءاتها "العقابية" ضد كندا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار كندا, أخبار السعودية, قطع العلاقات الدبلوماسية, الحكومة الكندية, الحكومة السعودية, كريستيا فريلاند, السعودية, كندا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوارق تستعد لإجلاء الناس من جزيرة تراواغان، لومبوك، إندونيسيا 6 أغسطس/ آب 2018
    من هروب الأوروبيين من حر الصيف إلى الاحتفال بيوم الأسد في أغسطس - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    صفعة كولومبية لإسرائيل
    صفعة كولومبية لإسرائيل
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك