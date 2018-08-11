مفوضية الانتخابات العراقية تبدأ غدا تلقي الطعون على النتائج

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، بدء تلقي الطعون على نتائج الانتخابات النيابية، والتي أعلنتها الخميس الماضي، اعتبارا من يوم غد الأحد.

بغداد- سبوتنيك وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية، ليث جبر حمزة، في بيان له، إن "مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين سيستقبل الطعون على نتائج الانتخابات التي أجريت في مايو/ أيار الماضي، ابتداء من يوم غدا الأحد، ولمدة ثلاثة أيام، وبحسب القوانين والاجراءات المتبعة حول هذا الموضوع".

Nazek Mohammed مفوضية الانتخابات العراقية تعلن بدء العد والفرز اليدوي لمحافظة بابل غدا

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت، مساء الخميس الماضي، النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع التي وردت بشأنها شكاوى وطعون رسمية، حيث جاءت النتائج متطابقة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني في 13 محافظة، ولم يحصل تغيير سوى ثلاثة مرشحين من داخل نفس الكيان السياسي وتغيير واحد في المقاعد من تحالف بغداد وذهابه لتحالف الفتح ضمن المقاعد المخصصة للعاصمة بغداد.

ولاقت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة جدلا واسعا بين الأوساط السياسية، ما دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة في 6 يونيو/ حزيران، وصوت خلالها على مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذي تضمن إعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية وانتداب تسعة قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات.

وبدأت عمليات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية في أوائل شهر يوليو، لتقترب بذلك البلاد خطوة من تشكيل حكومة جديدة تأخرت لأسابيع.