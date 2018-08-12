90 قتيلا وجريحا في آخر حصيلة انفجار مستودع الأسلحة في إدلب السورية

أكد مصدر من المعارضة السورية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مستودع للأسلحة بقرية سرمدا، بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد، إلى 50 قتيلا، ونحو 40 جريحا.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" عصر اليوم الأحد، "ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار مستودع الأسلحة في سرمدا إلى 50 قتيلا، ونحو 40 جريحا موزعين على المستشفيات المختلفة".

وأضاف المصدر "التفجير سببه غير معروف حتى الآن"، موضحا أن "المستودع تابع لأحد تجار السلاح يدعى أبو يزن الحمصي، وكان في الطابق السفلي لمبنى سكني، والانفجار أدى لانهيار المبنى بالكامل".

© Sputnik . basel shartouh انفجار مستودع ذخيرة في إدلب... وأنباء عن مقتل أكثر من 100 شخص (صور)

وفي وقت سابق من اليوم الأحد 12 آب/ أغسطس، أفاد مراسل "سبوتنيك" بوقوع انفجار ضخم بحي سكني بمدينة سرمدا بمحافظة إدلب السورية، ناجم عن انفجار مستودع ذخيرة تحتفظ به "هيئة تحرير الشام" وسط الحي، ما أدى إلى انهيار مبنيين يرتفع كل منهما خمسة طوابق، ودفن كل من فيهما تحت الأنقاض.

وقالت مصادر محلية في سرمدا لـ"سبوتنيك": إن انفجارا ضخما وقع ضمن أحد الأحياء السكنية بمدينة سرمدا الواقعة في ريف إدلب الشمالي، نتج عن انفجار مستودع ذخيرة وأسلحة تابع لمسلحي "هيئة تحرير الشام" نتيجة خطأ فني بحسب ما أشاع مسلحو الهيئة.

وأضافت المصادر أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل أكثر من مئة شخص معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أعداد أخرى.

وأشارت المصادر إلى صعوبة إحصاء المدنيين الذين لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، مؤكدة مقتل العديد من المسلحين الشيشانيين الذين كانوا ضمن المستودع، على حين اعترفت مصادر مقربة من "هيئة تحرير الشام" "الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) بمقتل سبعة مسلحين أجانب من جنسيات مختلفة.