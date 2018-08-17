سوريا تصف تقديم السعودية 100 مليون للتحالف الدولي بالدنيء وتعتبر الشعب السعودي أولى بها

وقال المصدر: "إن دعم آل سعود للتحالف الدولي والإرهاب ولكل من ساهم في قتل الشعب السوري وتدمير بناه التحتية أمر غير مقبول أخلاقيا كما أنه يأتي لمنع الجيش العربي السوري من تحقيق مزيد من الانتصارات على الإرهاب في شمال سوريا وفي محاولة مكشوفة لإطالة أمد الأزمة في سوريا ودعم القوى التي تهدد أرضها وشعبها." على حد تعبير مصدر الخارجية السورية.
وأضاف المصدر: سوريا تدين هذه السياسات الدنيئة لسلطات النظام السعودي وتطالبه بوقفها وتكرر دعوتها الدول الأعضاء في التحالف الأمريكي إلى الانسحاب منه دون تأخير لأنه لا يخدم سوى الإرهابيين والقتلة ويهدد الأمن والسلم في المنطقة.داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في شرق سوريا وفي أماكن أخرى على امتداد الساحة السورية كما دمر هذا التحالف الكثير من البنى التحتية السورية التي كلفت الشعب العربي السوري مئات البلايين من الدولارات في دعم أمريكي مباشر للتنظيمات الإرهابية مؤكدا أن هذا التحالف المجرم لا يستحق هذا الدعم من أي بلد في العالم لأن هدفه الأساسي هو تفتيت منطقتنا وفرض الهيمنة الصهيونية على دولها جميعا.
وختم المصدر تصريحه بالقول: إن سوريا تدين هذه السياسات الدنيئة لسلطات النظام السعودي وتطالب نظام آل سعود بوقف هذه السياسات المشينة والخطيرة وتكرر سوريا دعوتها للدول الأعضاء في التحالف الأمريكي إلى الانسحاب منه دون تأخير لأنه لا يخدم سوى الإرهابيين والقتلة ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)