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16:58 17 أغسطس/ أب 2018
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    التحالف الدولي

    سوريا تصف تقديم السعودية 100 مليون للتحالف الدولي بالدنيء وتعتبر الشعب السعودي أولى بها

    © AFP 2018 / Evert-Jan Daniels / ANP
    العالم العربي
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    أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية أن إعلان السعودية تقديمها مبلغ 100 مليون دولار أمريكي للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية خارج الشرعية الدولية يأتي في إطار انصياعها التام للإدارة الأمريكية على حساب مقدرات شعب نجد والحجاز.

    مقاتلات التحالف الدولي
    © AFP 2018 / Robin van Lonkhuijsen / ANP
    السعودية تدعم "التحالف الدولي" في سوريا بـ 100مليون دولار
    قال مصدر في الخارجية السورية إن الشعب السعودي أولى بهذه الأموال الذي يعاني أصلا من فاقة الفقر والتراجع الاقتصادي المريع في مستوى حياته. بحسب ما ذكرته وكالة "سانا" السورية.

    وقال المصدر: "إن دعم آل سعود للتحالف الدولي والإرهاب ولكل من ساهم في قتل الشعب السوري وتدمير بناه التحتية أمر غير مقبول أخلاقيا كما أنه يأتي لمنع الجيش العربي السوري من تحقيق مزيد من الانتصارات على الإرهاب في شمال سوريا وفي محاولة مكشوفة لإطالة أمد الأزمة في سوريا ودعم القوى التي تهدد أرضها وشعبها." على حد تعبير مصدر الخارجية السورية.

    وأضاف المصدر: سوريا تدين هذه السياسات الدنيئة لسلطات النظام السعودي وتطالبه بوقفها وتكرر دعوتها الدول الأعضاء في التحالف الأمريكي إلى الانسحاب منه دون تأخير لأنه لا يخدم سوى الإرهابيين والقتلة ويهدد الأمن والسلم في المنطقة.

    سوريون يغادرون مخيم للاجئين بالقرب من مدينة عرسال اللبنانية
    © AFP 2018 /
    الخارجية السورية: التحالف لم ينجح إلا في قتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية
    وتابع المصدر: لقد قتل التحالف الأمريكي الآلاف من أطفال سوريا ونسائها وهاجم عشرات المرات مواقع الجيش العربي السوري لمنعه من مقاتلة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في شرق سوريا وفي أماكن أخرى على امتداد الساحة السورية كما دمر هذا التحالف الكثير من البنى التحتية السورية التي كلفت الشعب العربي السوري مئات البلايين من الدولارات في دعم أمريكي مباشر للتنظيمات الإرهابية مؤكدا أن هذا التحالف المجرم لا يستحق هذا الدعم من أي بلد في العالم لأن هدفه الأساسي هو تفتيت منطقتنا وفرض الهيمنة الصهيونية على دولها جميعا.

    وختم المصدر تصريحه بالقول: إن سوريا تدين هذه السياسات الدنيئة لسلطات النظام السعودي وتطالب نظام آل سعود بوقف هذه السياسات المشينة والخطيرة وتكرر سوريا دعوتها للدول الأعضاء في التحالف الأمريكي إلى الانسحاب منه دون تأخير لأنه لا يخدم سوى الإرهابيين والقتلة ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الخارجية السورية, الحكومة السعودية, وزارة الخارجية السورية, التحالف الدولي, سوريا
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