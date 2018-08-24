النائب العام المصري يصدر بيانا بخصوص وفاة السائحين البريطانيين في الغردقة

أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، اليوم الجمعة، بيانا بشأن وفاة سائحين بريطانيين في مدينة الغردقة أمس الخميس.

وذكر البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن النيابة العامة تلقت إخطارا بوفاة سائحين من رعايا المملكة المتحدة، حيث انتقلت النيابة إلى محل إقامتهما في أحد الفنادق في مدينة الغردقة، وتم إجراء المعاينة اللازمة ومناظرة الجثمانين والتحفظ على متعلقاتهما الشخصية.



© Sputnik . Amro Omran وزارة السياحة المصرية تصدر بيانا بشأن وفاة سائحين بريطانيين في الغردقة

وأمرت النيابة بسماع أقوال الشهود، وتم ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمانين للوقوف على أسباب الوفاة، وأفاد بتقرير الصفة التشريحية بعدم وجود علامات لعنف جنائي أو مقاومة، وتم أخذ العينات اللازمة لإجراء الفحوص المعملية لتحديد سبب الوفاة وسوف تعلن النتائج فور ورود نتائج الصفة التشريحية.

كما قالت وزارة السياحة في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه: "تتابع وزارة السياحة عن كثب واقعة وفاة سائح بريطاني وزوجته في أحد الفنادق الكبرى في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحافظة وشرطة السياحة والآثار وشركة توماس كوك التي قامت بتنظيم الرحلة للسائحين".

وقالت الوزارة، إن "السائح المتوفي هو إنجليزي الجنسية يدعى جيمس كوبر، يبلغ من العمر 65 عاما، وتوفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ في عضلة القلب، وتوفيت زوجته، سوزان كوبر، 64 عاما، بعد إصابتها بحالة إغماء، ونقلت إلى المستشفى إثر إصابتها بتوقف في الدورة الدموية ووظائف التنفس لديها، ولا توجد أية شبهة جنائية في الحادثين".