بعد إعلان ضرب مطار دبي... ماذا قال الحوثي لوزير إماراتي

وجّه رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، سؤالا إلى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش.

وكان الحوثي يعلق على تغريدة للوزير الإماراتي بشأن التقرير الذي أصدره خبراء من الأمم المتحدة، يقول فيه إن "الحروب تحمل في طياتها آلامها"، ليرد الحوثي بتغريدة، قائلا: "لكن من صنع هذه الحروب؟ أليست دول العدوان الأمريكي السعودي البريطاني الإماراتي الإسرائيلي وحلفاءهم من تحالفت ضد اليمن وأفغانستان والعراق وسوريا وارتكبوا جرائم حرب بها ولا زالت شواهد جرائمهم ظاهرة".

قرقاش

الحروب تحمل في طياتهاآلامها.

لكن من صنع هذه الحروب؟

أليست دول العدوان الأمريكي السعودي البريطاني الاماراتي الاسرائيلي وحلفائهم من تحالفت ضداليمن

وأفغانستان والعراق وسورياوأرتكبواجرائم

حرب بهاولازالت شواهدجرائمهم ظاهرة

وليس من العدل تدمير الشعوب من اجل وهم الضربةالاستباقية — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 28, 2018

وأشار قرقاش على حسابه الرسمي بموقع تويتر إلى أن تقرير الخبراء الذي أعلنته الأمم المتحدة، اليوم: "لا بد لنا من مراجعته والرد على حيثياته ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه واستدافهه للمدنيين، الحروب تحمل في طياتها آلامها وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولين عن أمننا واستقرارنا وهنا أولويتنا".

واعتبر أن "التعايش المشترك والحفاظ على السكينة والأمن والاستقرار مفهوم كلي لا يمكن تجزئته في مفهوم الدول المتقدمة التي تعتمد على التنمية بدلا من الحروب واحترام الآخر بدلا من إشعال الحرائق والبناء الاقتصادي بدلا من إفقار الآخر وضرب بناه التحتية أو الاحتيال عليه بعقود لا تراعي المصالح المشتركة".

ان التعايش المشترك والحفاظ على السكينةوالامن والاستقرار مفهوم كلي لايمكن تجزئته في مفهوم الدول المتقدمةالتي تعتمد على التنمية بدلا من الحروب واحترام الاخر بدلا من اشعال الحرائق والبناءالاقتصادي بدلا من افقار الاخر وضرب بناه التحتيةاو الاحتيال عليه بعقود لاتراعي المصالح المشتركة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 28, 2018

وأضاف: "ولقد وصل العقل البشري لدى الدول المتطورة باستبدل الاستعمار العسكري بنوع استعماري جديد تمثل بتجنيد دول ومقدراتها بوجه شعوب المنطقة بدلا عنهم كما هو حال الإمارات وإخواتها اللاتي يمارسن بهذا القرن إرهاب القرون المظلمة بأوروبا وإن بمقاصل موجهة لقتل آلاف المدنيين ولدى اليمن مايثبت تعمدهم الجرائم".

ولقد وصل العقل البشري لدى الدول المتطورةبإستبدل الاستعمار العسكري بنوع إستعماري جديدتمثل بتجنيددول ومقدراتهابوجه شعوب المنطقةبدلاعنهم

كماهو حال الامارات واخواتها اللاتي يمارسن بهذاالقرن إرهاب القرون المظلمةبأوروباوإن بمقاصل موجهةلقتل آلاف المدنيين

ولدى اليمن مايثبت تعمدهم الجرائم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) August 28, 2018

وقال تقرير للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن سببت خسائر شديدة في الأرواح وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب.

وأضاف التقرير أن حركة "الحوثي" في اليمن مارست تعذيبا وجندت أطفالا وهو ما قد يصل إلى جرائم حرب، حسب رويترز.

وقال الخبراء المستقلون، في أول تقرير لهم لمجلس حقوق الإنسان، إن مقاتلى حركة الحوثي، أطلقوا صواريخ على السعودية، ومنعوا توزيع الإمدادات في تعز.

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، يوم الاثنين 27 أغسطس/ آب، استهداف مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز "صماد 3".

وقال العميد عزيز راشد، نائب المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني المتحالف مع جماعة "أنصار الله"، إن العملية النوعية اليوم في الإمارات، وبالتحديد على مطار دبي، تعتبر عملية تحذيرية أخرى بعد قصف شركة "أرامكو" السعودية.