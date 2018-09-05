العاهل الأردني يحدد موقفه من الكونفدرالية

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، بأنه يسمع كل عام عن موضوع الكونفدرالية، متسائلا، كونفدرالية مع من؟ معتبرا أن هذا خط أحمر بالنسبة للأردن.

عمان — سبوتنيك. ونسبت نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني اليوم للعاهل الأردني، القول "نسمع كل عام عن موضوع الكونفدرالية، وجوابي، كونفدرالية مع من؟ هذا خط أحمر بالنسبة للأردن. والكل يعلم موقف الأردن القوي والشجاع في هذا الموضوع، وليس عندي خوف في هذا الاتجاه"، وأضاف خلال لقائه بالمتقاعدين العسكريين اليوم "كان لي الشرف أن أخدم معكم، وبدأت مسيرتي العسكرية في لواء 40/ لواء الله، وليس عندي خوف من أية مؤامرة على الأردن من وضع القضية الفلسطينية".

وأعاد التأكيد على أن موقف الأردن ثابت وراسخ وأنه لا بديل عن حل الدولتين و إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وأي طرح خارج هذا الإطار لا قيمة له.

وشدد على أن" تاريخ الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس ثابت ومعروف، وقدمنا التضحيات من أجلها، وستبقى جهودنا مكرسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة".

ولفت إلى: "تحسن الأوضاع على الحدود الأردنية مع سوريا والعراق، وأن العمل جار على إعادة فتح الحدود الشمالية في وقت قريب، وأن هناك تنسيقا مع العراق بخصوص الأوضاع على الحدود معهم".

وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، قال العاهل الأردني "وجهت الحكومة للعمل بأسرع وقت وبشفافية، والتواصل مع الجميع من أجل مواجهة التحديات والتخفيف على المواطنين، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم".