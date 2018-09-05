إصابة 23 شخصا بشظايا "باليستي" لـ"أنصار الله" أطلق باتجاه نجران

أصيب 23 شخصا، اليوم الأربعاء، بشظايا صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه نجران جنوب السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه "في تمام الساعة الثامنة وثمان دقائق من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية من محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة". بحسب ما نقلته صحيفة " الشرق الأوسط ".

وأضاف المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودية من اعتراض وتدمير الصاروخ، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية مما تسبب في إصابة 23 شخصا بإصابات طفيفة.

واعتبر المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية يثبت استمرار تورط إيران بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأممين رقم 2216 و2231 بهدف تهديد أمن السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي"، مبينا أن "إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني".

وذكرت الصحيفة السعودية أن إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية حتى الآن بلغ 189 صاروخا، وتسببت في مقتل 112 مدنيا من الموطنين والمقيمين، وإصابة المئات.