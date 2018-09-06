"أنصار الله" ترد على التحالف: ليس لنا طائرة حتى تحصل على تصريح

أعلن رئيس وفد صنعاء إلى جنيف محمد عبد السلام، اليوم الخميس، أن وفد جماعة أنصار الله (الحوثيون) لا ينتظر تصريحا من التحالف بقيادة السعودية، لكي يتوجه إلى مشاورات جنيف، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن ذلك.

وقال رئيس وفد الحوثيين محمد عبدالسلام، في تغريده له على "تويتر": "ليس لنا طائرة حتى يصرح لها تحالف هو الآخر بحاجة لتصريح أمريكي".

#المسيرة_عاجل | رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام: ليس لنا طائرة حتى يصرح لها تحالفٌ هو الآخر بحاجة لتصريح أمريكي — المسيرة — عاجل (@MasirahTV) September 6, 2018

وتابع: "الأمم المتحدة طلبت مشاركتنا في مشاورات جنيف، وهي من يجب أن تتخاطب مع الأمريكي والبريطاني، ونحن لسنا معنيين بكم ولا بتصريحكم، كما أنتم لستم معنيين كذلك".

وأعلن التحالف بقيادة السعودية، أنه منح طائرة جماعة "أنصار الله" لمتجهة إلى جنيف تصريحا للإقلاع للمشاركة في المشاورات، والتي كان من المقرر أن تنطلق اليوم الخميس، برعاية أممية، متهما الحوثيين بالتعنت، وذلك بعد يوم من إعلان الجماعة أن التحالف رفض منح طائرتها تصريحا بالسفر.

وقال التحالف، حسب قناة "العربية: "منحنا تصريحا لطائرة الحوثيين المتجهة إلى جنيف، ولكنهم تعنتوا".

وبينما يقول التحالف إنه منح الطائرة ترخيصا، وتقول الجماعة إنها أصلا ليس لديها طائرة، فإن وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني التابعة للجماعة، تقول إن "قوى العدوان لم تمنح ترخيصا لتسيير طائرة عمانية باعتبارها الوسيلة الآمنة والمعتادة لنقل وفدنا الوطني".