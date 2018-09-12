إطلاق صواريخ باتجاه مطار معيتيقة في العاصمة الليبية

قال سكان إن صواريخ أُطلقت باتجاه المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء.

© AFP 2018 / Matthew Mirabelli ليبيا... استئناف الرحلات من وإلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس

وبحسب ما أفادت "رويترز"، سُمع دوي انفجارات قرب مطار معيتيقة لكن لم يتضح بعد من الجهة التي أطلقت الصواريخ، التي شوهد أحدها يسقط في البحر المتوسط القريب من المطار دون وقوع إصابات بشرية.

وقال مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، إن رحلة ليبية قادمة من مصر اضطرت لتحويل مسارها إلى مدينة مصراتة في غرب البلاد بدلا من طرابلس.

وفي السياق ذاته، أعلن مطار مصراتة عن تحويل مسار جميع الرحلات المتجهة للعاصمة الليبية إلى مصراتة.