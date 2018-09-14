تحطم مروحية عسكرية سعودية في المهرة شرقي اليمن ومقتل طاقمها

© REUTERS / FAISAL AL NASSER السعودية تعلن مقتل مدرب أمريكي في مطار بالرياض

القاهرة — سبوتنيك . أفاد مصدر بالسلطة المحلية في محافظة المهر ة، شرقي اليمن، بتحطم مروحية عسكرية تابعة لقوات التحالف بقيادة السعودية في المحافظة ومقتل طاقمها.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة إن "مروحية تابعة للقوات السعودية العاملة ضمن قوات التحالف العربي في المحافظة، تحطمت في جبل بوادي تنهالة في مديرية الغيظة مركز المحافظة".

وأضاف أن "قائد المروحية ومساعده قتلا جراء الحادث".

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إنه "في تمام الساعة الثامنة وعشرين دقيقة من يوم الجمعة 14 سبتمبر/ أيلول، تعرضت إحدى طائرات التحالف العمودية التابعة للقوات البرية الملكية السعودية لخلل فني".

مشيرا إلى أن الخلل تسبب في سقوطها ومقتل الطيار ومساعده، وذلك أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة الإرهاب والتهريب في محافظة المهرة في اليمن.