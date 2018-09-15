بعد رفض وزير للمنصب... البشير يعلن الحكومة الجديدة كاملة

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما جمهوريا بأسماء وزراء الاتحادية بحكومة الوفاق الوطني الجديدة، مساء اليوم السبت.

الخرطوم —سبوتنيك. ووبحسب المرسوم، شملت الحكومة الجديدة، تعيين معتز موسى سالم في منصب رئيس الوزراء القومي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وتعيين الفريق أول عوض أبنعوف في منصب وزير الدفاع، ووزير الخارجية، الدردري محمد احمد، ووزير رئاسة الجمهورية، فضل عبدالله وزير العدل محمد احمد سالم.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH مسؤول يكشف مفاجأة للسودانيين... لماذا قرر البشير حل الحكومة

وأعلن وزير المالية السوداني الجديد عبد الله حمدوك اعتذاره عن قبول المنصب دون توضيح أي أسباب، حسبما أكد مدير الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، إبراهيم الصديق.

قال مدير الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، إبراهيم الصديق في تصريح خاص، إن "عبد الله حمدوك اعتذر عن تولي منصب وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي, دون توضيح أي أسباب".

وأعلن مساعد الرئيس السوداني ونائبه لشؤون الحزب الحاكم بالسودان، فيصل حسن إبراهيم، أن المكتب القيادي للحزب المؤتمر الوطني الحاكم، قام بتقليص عدد الوزارات الاتحادية من ٣١ إلى ٢١ وزارة، كما يتم تقليص عدد الوزارات بالحكومات الولائية من ٨ وزارت إلى ٥ وزارة".

وعين الحزب الحاكم معتز موسى سالم رئيسا للوزراء القومي، وأدى القسم أمام رئيس الجمهورية عمر البشير الاثنين الماضي، بعد فصل منصب النائب الأول للرئيس عن رئيس مجلس الوزراء.