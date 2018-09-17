"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على قوات التحالف في الساحل الغربي لليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين 17 سبتمبر/أيلول، عن إطلاقها صاروخا باليستيا على تجمع لقوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة لـ "أنصار الله" عن مصدر عسكري تأكيده أنه تم إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى على تجمعات لقوات التحالف والقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع في جيزان

وقال المصدر العسكري: "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى على تجمع للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي".

ولم يعلن المصدر عن وقوع أي ضحايا أو خسائر جراء هذا الصاروخ بعد، كما لم يتبن أي مصدر تابع للتحالف نبأ إطلاق الصاروخ حتى الآن.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" أنهم نفذوا هجوما نوعيا، على مواقع الجيش اليمني في مديرية حيفان جنوب تعز، انتهى بالسيطرة الكاملة على عدد من التباب في منطقة المفاليس.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر التحالف العسكري الذي تقوده، منذ آذار/مارس 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة، والإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي