خبير عسكري: فرنسا تسير مسلوبة الإرادة وراء رغبات أمريكا في سوريا

وقال حمدان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن هناك شهودا أجمعوا على دخول الطائرات الإسرائيلية ورصد ومضات صواريخ بعدها، وهناك هجوما آخر أجمع شهود على أنه تم باستخدام الطائرات المسيرة دون طيار وتحمل متفجرات.
ولفت الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن الجميع في سوريا يعرفون منذ وقت طويل أن الولايات المتحدة قد تقدم على عمل من هذا النوع، أو تساعد المنظمات الإرهابية، الموجودة في إدلب عليه، خاصة أنها تعتبر أكثر المدافعين بشراسة عن عدم استهداف إدلب أو تطهيرها من الإرهابيين، من جانب الجيش العربي السوري.
وعن اختفاء الطائرة الروسية، وبيان وزارة الدفاع الروسية الذي أعلن رصد صواريخ انطلقت من فرقاطة فرنسية في البحر المتوسط، قال حمدان، إن فرنسا مطالبة الأن وفورا بأن تعلن موقفها الواضح والصريح من واقعة اختفاء الطائرة الروسية، وما إذا كانت متورطة في ذلك أم لا، وما إذا كان الأمر مقصودا أم تم بطريق الخطأ.
ورصدت وسائل مراقبة الأجواء الروسية إطلاق صواريخ من فرقاطة فرنسية في البحر المتوسط، مساء أمس الاثنين 17 سبتمبر/أيلول، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن وسائل مراقبة الأجواء الروسية سجلت مساء 17 سبتمبر إطلاق صواريخ من فرقاطة فرنسية من البحر الأبيض المتوسط.
وقال مصدر أمني سوري، أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم بحري على مدينة اللاذقية، وأسقطت عددا من الصواريخ والأجسام الغريبة على الساحل السوري. وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن: "من المرجح أن يكون العدوان أمريكيا، ويستهدف عددا من المنشآت الصناعية في اللاذقية".
ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على سوريا، انطلاقا من الأجواء اللبنانية من منطقة وادي خالد. وبحسب ما أفاد أهالي المنطقة الواقعة عند الجانب اللبناني من الحدود السورية لوكالة "سبوتنيك"، شاهدوا الطائرات الحربية في أجواء بلدتهم ومن ثم ومضات صواريخ.
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