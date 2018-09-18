خبير عسكري: فرنسا تسير مسلوبة الإرادة وراء رغبات أمريكا في سوريا

رجح الخبير العسكري السوري العميد مرعي حمدان، أن يكون الهجوم على اللاذقية أمس الاثنين، مشتركا بين إسرائيل من جهة، والإرهابيين في إدلب، مدعومين بإرادة وأسلحة أمريكية، من جهة أخرى.

وقال حمدان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن هناك شهودا أجمعوا على دخول الطائرات الإسرائيلية ورصد ومضات صواريخ بعدها، وهناك هجوما آخر أجمع شهود على أنه تم باستخدام الطائرات المسيرة دون طيار وتحمل متفجرات.

© Photo / Franck Dubey الجيش الفرنسي ينفي ضلوعه في اختفاء الطائرة الروسية فوق سوريا

وأضاف: "إسرائيل مهتمة جدا بضرب أي أهداف سورية سهلة على الأرض، وأسلوبها في الهجوم معروف، باستخدام الصواريخ، سواء معلومة أو مجهولة المصدر، ولكنها لن تنفذ هجوما بالطائرات المسيرة من مسافة بعيدة بهذا الشكل، لذلك تركت الأمر للإرهابيين، بجانب أن مصلحة الإرهابيين وإسرائيل مشتركة في استهداف اللاذقية".

ولفت الخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن الجميع في سوريا يعرفون منذ وقت طويل أن الولايات المتحدة قد تقدم على عمل من هذا النوع، أو تساعد المنظمات الإرهابية، الموجودة في إدلب عليه، خاصة أنها تعتبر أكثر المدافعين بشراسة عن عدم استهداف إدلب أو تطهيرها من الإرهابيين، من جانب الجيش العربي السوري.

وعن اختفاء الطائرة الروسية، وبيان وزارة الدفاع الروسية الذي أعلن رصد صواريخ انطلقت من فرقاطة فرنسية في البحر المتوسط، قال حمدان، إن فرنسا مطالبة الأن وفورا بأن تعلن موقفها الواضح والصريح من واقعة اختفاء الطائرة الروسية، وما إذا كانت متورطة في ذلك أم لا، وما إذا كان الأمر مقصودا أم تم بطريق الخطأ.

© AFP 2018 / Sam Yeh سوريا... استطلاع قتالي إسرائيلي قبل ضربة أمريكية

وهاجم الخبير العسكري فرنسا، قائلا إنها تسير كما لو كانت مسلوبة الإرادة وراء الرغبات الأمريكية في سوريا، وتنفذ كل ما يأمر به القائد الأمريكي بدقة متناهية، وهو أمر لا يتناسب مع الدور الفرنسي الكبير في أوروبا وفي منطقة الشرق الأوسط أبدا، خاصة أن الرئيس الأمريكي ترامب يتعامل مع نظيره الفرنسي كما لو كان تابعا له.

ورصدت وسائل مراقبة الأجواء الروسية إطلاق صواريخ من فرقاطة فرنسية في البحر المتوسط، مساء أمس الاثنين 17 سبتمبر/أيلول، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن وسائل مراقبة الأجواء الروسية سجلت مساء 17 سبتمبر إطلاق صواريخ من فرقاطة فرنسية من البحر الأبيض المتوسط.

وقال مصدر أمني سوري، أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم بحري على مدينة اللاذقية، وأسقطت عددا من الصواريخ والأجسام الغريبة على الساحل السوري. وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن: "من المرجح أن يكون العدوان أمريكيا، ويستهدف عددا من المنشآت الصناعية في اللاذقية".

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على سوريا، انطلاقا من الأجواء اللبنانية من منطقة وادي خالد. وبحسب ما أفاد أهالي المنطقة الواقعة عند الجانب اللبناني من الحدود السورية لوكالة "سبوتنيك"، شاهدوا الطائرات الحربية في أجواء بلدتهم ومن ثم ومضات صواريخ.