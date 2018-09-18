قائد في الجيش السوداني: قواتنا باقية في اليمن

أكد قائد لواء الحزم الثاني في الجيش السوداني العميد الركن حافظ التاج مكي الحاج، اليوم الثلاثاء، أن القوات السودانية مستمرة في مشاركتها ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، حتى الانتصار على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لموقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" قال العميد الحاج: "القوات السودانية باقية لأنها جاءت بمحض الإرادة وبسند شعبي قوي من أصحاب الأرض، ونحن موجودون في كل الجبهات، ويتم تبديلنا بين الحين والآخر، ونؤكد أننا باقون إلى جانب الشرعية حتى تعود اليمن إلى حاضنتها العربية".

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يقترب من مقر قيادة زعيم الحوثيين جنوب غربي صعدة

ورفض القائد العسكري السوداني الكشف عن حجم قوات بلاده المشاركة في اليمن ، واكتفى بالقول أن الجيش السوداني متواجد في كل الجبهات وفي الحد الجنوبي "الجبهات الحدودية"، متمنيا "أن تكون القوات المشتركة التي تحارب إلى جانب الجيش اليمني نواة لجيش عربي قوي يمتلك تجارب قتالية عالية".

وبشأن عوامل حسم المعركة في اليمن، شدد قائد لواء الحزم الثاني في الجيش السوداني، بالقول: "علينا أن نؤمن مكتسباتنا وأن لا نندفع بصورة قد تعطي العدو فرصة لقطع الإمدادات، لابد من تأمين الأهداف، والمواصلة في قوة الاندفاع، لابد من التخطيط والتحضير المبكر لكل خطوة".

واعتبر العميد الحاج جماعة "أنصار الله" أداة بيد إيران وأن عليها أن تعود إلى رشدها، وقال: "عودوا إلى رشدكم، الأهداف أهداف خارجية، إيران تملي كل شيء على الحركة الحوثية، إيران تقاتل في الداخل في الانشقاقات والحرب الاقتصادية، أصبحت في عزلة تامة، فآن الأوان للحركة الحوثية أن تعي هذا الدرس وتعود إلى حضن الوطن وإعادة البلاد إلى ما كانت عليه".

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة هي الأكثر خسائر لجماعة أنصار الله، وأنها فقدت كثيرا من الأسلحة والمعدات والمواقع، إضافة إلى الكثير من القتلى والجرحى في صفوفها.

ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري تقوده منذ آذار/ مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة والإطاحة بالرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.