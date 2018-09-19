الحلبوسي لبومبيو: حريصون على أن يكون قرار تشكيل الحكومة المقبلة وطنيا عراقيا

بغداد — سبوتنيك. وقال الحلبوسي حسب بيان لمكتبه الإعلامي، "حريصون على أن يكون قرار تشكيل الحكومة المقبلة وطنيا عراقيا بعيدا عن التأثيرات الخارجية".
وكان البرلمان العراقي قد اختار السبت الماضي 15 سبتمبر/ أيلول، محمد الحلبوسي رئيسا جديدا لمجلس النواب، وذلك بأغلبية 167 صوتا، والذي شغل سابقا منصب محافظ الأنبار.
وبحسب صحيفة "السومرية نيوز" العراقية، — وقتها — قال تحالف "المحور الوطني" العراقي، في بيان له الجمعة 14 سبتمبر/ أيلول، إن "تحالف المحور يرشح رسميا محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان".
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