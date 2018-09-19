الحلبوسي لبومبيو: حريصون على أن يكون قرار تشكيل الحكومة المقبلة وطنيا عراقيا

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، رفض العراق للضغوط الخارجية الرامية للتأثير على تشكيل الحكومة المقبلة.

بغداد — سبوتنيك. وقال الحلبوسي حسب بيان لمكتبه الإعلامي، "حريصون على أن يكون قرار تشكيل الحكومة المقبلة وطنيا عراقيا بعيدا عن التأثيرات الخارجية".



© REUTERS / STRINGER من هو محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي الجديد

فيما قال بومبيو للحلبوسي، "نبارك للحلبوسي انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي ونعرب عن تفاؤلنا في أن تكون هذه الخطوة تجسيدا لإرادة الجيل الجديد ودورهم المستقبلي المهم في قيادة البلد نحو الاستقرار".

وكان البرلمان العراقي قد اختار السبت الماضي 15 سبتمبر/ أيلول، محمد الحلبوسي رئيسا جديدا لمجلس النواب، وذلك بأغلبية 167 صوتا، والذي شغل سابقا منصب محافظ الأنبار.

وبحسب صحيفة "السومرية نيوز" العراقية، — وقتها — قال تحالف "المحور الوطني" العراقي، في بيان له الجمعة 14 سبتمبر/ أيلول، إن "تحالف المحور يرشح رسميا محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان".