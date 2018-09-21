الرئيس اللبناني السابق يغرد: حشيشتنا أحلى حشيشة

نشر الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان على حسابه في موقع "تويتر" تغريدة عن الحشيشة، بسبب الوضع الاقتصادي السيء في لبنان.

وكتب الرئيس السابق صباح اليوم الجمعة على "تويتر": "هلموا أيها اللبنانيون إلى ثقافة الحشيشة هاتفين "حشيشتنا أحلى حشيشة".

هلمّوا ايها اللبنانيون الى ثقافة الحشيشة هاتفين " حشيشتنا احلى حشيشة" — Michel Sleiman (@SleimanMichel) September 21, 2018

وتبعها بعد ظهر اليوم بتغريدة أخرى تتحدث عن حضارة لبنان وتصديره الأبجدية لشعوب الأرض: "لبنان الذي صدّر الأبجدية التي أسست لثقافة الشعوب ألا يمكنه إيجاد الحلول للاقتصاد قبل تصدير الحشيشة؟".

لبنان الذي صدّر الابجدية التي اسست لثقافة الشعوب الا يمكنه ايجاد الحلول للاقتصاد قبل تصدير الحشيشة ؟ — Michel Sleiman (@SleimanMichel) September 21, 2018

وكان رئيس محلس النواب اللبناني نبيه بري، قد أكد في 18 يوليو/ تموز الماضي، خلال لقائه بالسفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيت ريتشارد، أن مجلس النواب اللبناني بصدد التحضير لدرس التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وإقرارها.

وبحسب التقارير الاقتصادية لشركة "ماكينزي" الأمريكية التي تحضر خطة اقتصادية للبنان فمن المتوقع أن تدر الحشيشة نحو مليار دولار لخزينة لبنان ما سيؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد ويفتح للبنان آفاقا جديدة في الاقتصاد.

وتتخذ الدولة اللبنانية سياسات وإجراءات لمنع إنتاج وترويج "الحشيشة" على الأراضي اللبنانية، وتعتبر هذه الزراعة جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ولكن في الآونة الأخيرة تعالت الأصوات المطالبة بتشريع زراعة "الحشيشة" في لبنان.