مركز المصالحة: إصابة 8 عسكريين سوريين جراء قصف تعرضت له اللاذقية السورية

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا فلاديمير سافتشينكو عن إصابة 8 من أفراد القوات الحكومية السورية جراء قصف تعرضت له محافظة اللاذقية من قبل المجموعات الإرهابية.

موسكو — سبوتنيك. وقال سافتشينكو خلال إحاطة صحفية: "أسفر قصف بلدة قلعة ميرزا في محافظة اللاذقية عن إصابة 8 عسكريين سوريين، وتم إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمسلحين فوق مواقع القوات الحكومية في المنطقة المذكورة".

وأشار قائد مركز المصالحة إلى أن الانتهاكات من قبل المجموعات المسلحة مستمرة بغض النظر عن نظام وقف إطلاق النار.

وقامت المجموعات الإرهابية في 30 آب/ أغسطس الماضي بنقل 200 طائرة درون (مسيرة، دون طيار) من منطقة سرمدا في ريف إدلب إلى مقر يتبع لتنظيم "جبهة النصرة" في حي المهندسين في مدينة إدلب، حيث يعمل على تعديل هذه الطائرات خبراء أتراك وشيشان.

هذا وكان رئيسا روسيا وتركيا، فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، قد اتفقا خلال قمتهما في سوتشي، على إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول خط التماس بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية في محافظة إدلب السورية، حتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر، ووقع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة بشأن استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.