العراق وإيران يناقشان وضع حلول جذرية لأزمة المياه

بحث رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي والسفير الإيراني بالعراق، إيرج مسجدي، في بغداد، اليوم الأحد، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وحل أزمة المياه بين البلدين.

بغداد — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، أن الحلبوسي "أبدى استعداده للعمل على تعزيز التعاون البرلماني بين العراق وإيران"، داعيا إلى "وضع حلول جذرية لملف المياه بين البلدين".

وثمن الحلبوسي، الذي انتخب رئيسا للبرلمان العراقي منتصف أيلول/سبتمبر الجاري، دور الجمهورية الإسلامية الداعم لوحدة وسيادة العراق.

© AFP 2018 / ATTA KENARE بعد انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان... رسالة إيرانية عاجلة إلى العراق

من جانبه أكد السفير الإيراني "ضرورة دعم وتفعيل الملف الاقتصادي بين البلدين والارتقاء به"، وفق البيان.

وأضرم متظاهرون النار بمبنى القنصلية الإيرانية بمحافظة البصرة جنوبي العراق أوائل الشهر الجاري احتجاجا على قطع إيران الكهرباء (خط للطاقة الكهربائية لاستيراد الكهرباء من إيران) عن البصرة قبل أشهر، وبسبب قيام إيران بضخ كميات كبيرة من مياه البزل شديدة الملوحة إلى شط العرب، الأمر الذي ساهم بتفاقم أزمة تلوث المياه في المحافظة".