وزراء خارجية 5 دول عربية يجتمعون مع دي ميستورا بسبب سوريا

استمع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظرائه من مصر والسعودية والبحرين والإمارات، إلى إيجاز من المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، حول الوضع في سوريا. وذلك خلال اجتماع ضمهم على هامش أعمل الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

© REUTERS / HANDOUT دي ميستورا: تركيا وروسيا قادرتان على إنهاء الأزمة في إدلب بمكالمة هاتفية

عمان — سبوتنيك . وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الأحد، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه فقد "شارك الصفدي اليوم في اجتماع تشاوري ضم وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري ووزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير ووزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ووزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، وذلك على هامش أعمال الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وحسب البيان فقد "بحث الوزراء سبل تفعيل الدور العربي المشترك في التعامل مع مختلف الأزمات في المنطقة، كما استمعوا أثناء الاجتماع إلى إيجاز من المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا ستافان دي ميستورا حول الوضع في سوريا".

وقرر الوزراء استمرار التشاور والتنسيق خدمة للمصالح العربية المشتركة.