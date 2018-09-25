رئيس مجلس النواب العراقي يحدد 2 أكتوبر موعدا نهائيا لاختيار رئيس الجمهورية

حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء 25 سبتمبر/أيلول، موعدا نهائيا لاختيار رئيس الجمهورية.

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر برلماني، قوله إن "الحلبوسي، وأثناء جلسة البرلمان المنعقدة حاليا، وهي الثانية منذ توليه المنصب، حدد الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا نهائيا لاختيار رئيس الجمهورية".

© REUTERS / Iraqi Prime Minister Office منافسون جدد بينهم امرأة على منصب رئاسة جمهورية العراق

وقال الحلبوسي: "التوقيتات الدستورية ملزمة لنا بانتخاب رئيس الجمهورية"، متابعا: "هناك خلافات في وجهات النظر في موضوع اختيار رئيس الجمهورية ونعمل على التقريب بين القوى السياسية".

وجرى العرف السياسي في العراق منذ 2003، على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من نصيب الكرد، وكان يجري اختياره بالتوافق بين أكبر حزبين كرديين وهما الديمقراطي، والاتحاد الوطني الكردستاني.

ورشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لرئاسة الجمهورية، بينما قرر الديمقراطي ترشيح رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين للمنصب.

وبحسب الدستور العراقي، يجب اختيار رئيس للجمهورية خلال فترة شهر من الجلسة الأولى للبرلمان العراقي المنتخب، وهي الفترة التي تنتهي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.