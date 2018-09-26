طيران التحالف بقيادة السعودية في اليمن يستهدف آليات تابعة لأنصار الله

استهدف طيران التحالف بقيادة السعودية في اليمن مساء اليوم الأربعاء آليات تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

دبي — سبوتنيك. ووفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، "شن طيران التحالف العسكري العربي ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأربعاء، غارة استهدفت تجمعات لجماعة "أنصار الله"، ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية، إضافة إلى مدفع".

كما أضافت القناة أن " طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف عربة قيادي حوثي".

ويعاني اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي يشنها تحالف عسكري عربي تقوده السعودية منذ آذار/ مارس 2015 وذلك عقب استيلاء "الحوثيون" على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/ أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.