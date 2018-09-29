"التخابر مع السعودية"... تهمة عقوبتها الإعدام في عاصمة عربية

أصدرت محكمة أمن الدولة في عاصمة عربية، اليوم السبت 29 سبتمبر/ أيلول، حكما بالإعدام بحق ثلاثة متهمين بالتخابر مع المملكة العربية السعودية.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... الجيش يقتل 9 من "أنصار الله" في البيضاء

القاهرة — سبوتنيك . وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة أنصار الله " الحوثيين ": "أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) في العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها "أنصار الله"، في جلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده راجح، المتهم عقبة جمال عبدالله ناصر، بالسعي لدى دولة العدوان السعودية، وهي في حالة حرب وعدوان على الجمهورية اليمنية إلى استقطاب 40 شخصا وإرسالهم إلى مارب للالتحاق بقوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقتهم للقتال ضد الجيش واللجان الشعبية بقصد إضعاف قوة الدفاع عن البلاد".

وأدانت محكمة أمن الدولة المتهمين "علي صالح عبدالرب أحمد العبيدي، مراد حسين صالح العبيدي، بإفشاء معلومات عسكرية لدولة العدوان السعودية بهدف قصفها والإضرار بمركز الجمهورية السياسي والحربي وبقوة الدفاع عن البلاد"، وقضت المحكمة بإعدام المتهمين الثلاثة تعزيرا، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بقضاياهم.

وعقب النطق بالحكم، قيدت المحكمة طلب المدانين استئناف الأحكام الصادرة وفقا للقانون اليمني.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته ومنها العاصمة صنعاء.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.