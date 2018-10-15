من دمشق... وزير الخارجية العراقي يكرر مطلب بلاده إعادة سوريا إلى الجامعة العربية

كرر وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، اليوم الإثنين، مطلب بلاده بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال الجعفري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري وليد المعلّم اليوم في دمشق، "سوريا ليست دخيلة على الجامعة العربية وصرحت بذلك في خطابي العربي والأممي، يجب أن تأخذ سوريا وتشق طريقها للبيت العربي".

وأضاف "سوريا لا ينبغي أن تهمش ولا يستطيع أحد أن يهمشها، وأثبتت السنوات الماضية أن سوريا قوية وملتحمة والنتيجة هي أن بيتها هو البيت العربي".

من جهته أكد المعلم، "كان هناك استغراب كثير من الدول العربية لحديث الجعفري، حسبما أخبرني ولكنه الآن يجد تشجيعا من الدول المعترضة".

وكان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري وصل إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية لمدة يومين، أمس الأحد.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرا الخارجية السوري وليد المعلم، بحث مع وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري، والوفد المرافق له تعزيز التنسيق القائم بين البلدين في جهودهما لمكافحة الإرهاب".

كما ناقش اللقاء تطوير العلاقات والروابط تجاه جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين، الأمر الذي سينعكس إيجابا على حركة تبادل البضائع وانتقال الأشخاص، ويساهم في تعزيز صمود البلدين في مواجهة التحديات القائمة، بحسب الوكالة.