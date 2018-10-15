بعد قضية خاشقجي... انهيار في سعر الريال والتأمين على الدين وتعافي في البورصة السعودية

بلغ السعر المعروض للريال السعودي 3.7514 للدولار الأمريكي في السوق الفورية خلال المعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ يونيو/حزيران 2017، حسبما أظهرته بيانات رفينيتيف حيث تواجه المملكة ضغوطا بسبب قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وبحسب "رويترز"، يربط البنك المركزي السعودي العملة عند 3.75 ريال للدولار، وغالبا ما تتحرك العملة في نطاق بين 3.7498 إلى 3.7503.



© Sputnik . Ruslan Krevobok بعد تهديدات ترامب بشأن خاشقجي... انهيار تاريخي في البورصة السعودية

ورغم أن حركة الريال غير مألوفة فإنها أقل من موجات عدم استقرار سابقة شهدتها السنوات الأخيرة مثلما حدث في نوفمبر تشرين الثاني 2015، حين هوت أسعار النفط لتنزل العملة السعودية إلى 3.7598 ريال مقابل الدولار.

وارتفع الدولار 74 نقطة مقابل الريال وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر من 54 نقطة يوم الجمعة، وفي 2016 ارتفع فوق الألف نقطة لفترة وجيزة.

وتعرضت الأسواق المالية السعودية لضغوط في الأيام القليلة الماضية مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة الرياض إذا اتضح أن خاشقجي قد قُتل في قنصلية المملكة بإسطنبول، كما تقول السلطات التركية، وهوت البورصة بنسبة 7%، أمس الأحد، بحسب فرانس برس.

وأظهرت التعاملات الآجلة في أسواق العملة، التي تستخدمها البنوك للتحوط من التحركات المحتملة لسعر الصرف في المستقبل، ضغوطا متوسطة على الريال في وقت مبكر اليوم.

كما قفزت تكلفة التأمين على الدين السيادي السعودي إلى أعلى مستوى في 11 شهرا اليوم أيضا.

© REUTERS / Jonathan Ernst ترامب يتعهد بـ"عقوبة صارمة" إذا كان السعوديون وراء اختفاء خاشقجي

وارتفعت عقود مقايضة مخاطر الائتمان السعودية لخمس سنوات إلى 100 نقطة أساس، بعد أن أغلقت عند 89 نقطة أساس يوم الجمعة، وفقا لبيانات من آي.اتش.اس ماركت.

وبالنسبة لحال البورصة، ارتفعت مؤشرات البورصة السعودية، في بداية التداول اليوم، حيث تتجه لتعويض خسائر بحوالي 16.6 مليار دولار من قيمتها السوقية، سجلت خلال تداولات الأحد.

وتراجعت مؤشرات البورصة السعودية أمس خلال التداول بحوالي 7%، إلا أنها أغلقت منخفضة بحوالي 3.5%، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وهو الحادث الذي ما يزال قيد تحقيق من الرياض وأنقرة، بحسب فرانس برس.

وبحسب بيانات التداول اليوم الإثنين ارتفع مؤشر السوق السعودي بمعدل 2.5% مسجلا 7379 نقطة، بارتفاع 183 نقطة، وسط ارتفاع شبه جماعي للأسهم.

© Sputnik . Bilal Hussein) السعودية ترد رسميا على التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية على المملكة

وتظهر المؤشرات صلابة السوق السعودية، والثقة التي تعامل بها المستثمرون خاصة بعد بيان الرياض القوي ردا على تهديدات ترامب بفرض عقوبات المملكة.

تعافي البورصة السعودية اليوم انعكس بشكل إيجابي على باقي أسواق الخليج، حيث ارتفع مؤشر دبي 0.62% في التعاملات الصباحية، وكذلك أبوظبي بمعدل 0.39%، كما صعدت بورصة الكويت 0.45% بعدما كانت قد خسرت نحو 1.3 مليار دولار أمس.

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.