عاصفة "لبان" تعزل اليمنيين عن العالم وتحرمهم من المياه

القاهرة — سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض وعدن، عن نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي، طارق الكندي، قوله إن: "الآبار الرئيسية في منطقة فوري غمرتها السيول بشكل كامل مع المولد الكهربائي الخاص بها، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل".

© Sputnik . Oleg Smeretshinskiy الطبيعة تهاجم اليمن... تهديدات بـ"الغرق" في شرق وجنوب البلاد

وأضاف:" السيول غمرت غالبية الآبار، وأسقطت الكثير من أعمدة الكهرباء في منطقة الجزع وهي المنطقة الرئيسية الثانية لتزويد مدينة الغيظة بالمياه، كما جرفت أجزاء واسعة من شبكة توزيع المياه وخاصة في منطقة العبري وغيرها من المناطق".

وذكر نائب مدير مؤسسة المياه إنه تم تشكيل لجنة طارئة لتقييم حجم الأضرار التي تعرضت لها مؤسسة المياه بشكل عام وستباشر عملها بمجرد انتهاء العاصفة.

واعتبر الكندي، خروج آبار المياه عن الخدمة، كارثة إنسانية بحد ذاتها سيعاني منها الجميع الأيام القادمة إذا لم يتم معالجة المشكلة سريعا.

وفي سياق متصل، تسببت العاصفة "لبان" في توقف خدمة الإنترنت والاتصالات جراء تضرر الشبكة وانقطاع كابلات الألياف الضوئية بين مديريات المهرة.

ووفقاً لوكالة "سبأ"، قال مدير مؤسسة الاتصالات في المهرة محمد باكريت:"توقفت محطات شركة يمن موبايل في مديريات المحافظة باستثناء محطة في مديريتي سيحوت والغيظة، وتضررت الشبكات الداخلية من كبائن ومقامات ومنهلات ومباني وأبراج في عموم مديريات المحافظة".

وأكد باكريت، الحاجة إلى فريق دعم فني متخصص من خارج المهرة بشكل عاجل لعمل حلول في إصلاح ما يمكن إصلاحه وإعادة خدمة الاتصالات بشكل تدريجي، كون الأضرار كبيرة والإمكانيات محدودة.