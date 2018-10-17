بعد لقائه محمد بن سلمان... مبعوث الرئيس الروسي في سلطنة عمان

القاهرة —سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية للخارجية العمانية: "يوسف بن علوي يستقبل بديوان عام الوزارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون سوريا والوفد المرافق له".
كان لافرينتيف اجتمع في الرياض، أول أمس، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واستعرض معه العلاقات الثنائية، والمستجدات على الساحة السورية.
كما التقى المبعوث الرئاسي الروسي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وجرى خلال اللقاء بحث الأزمة السورية، والمساعي المبذولة لتحقيق أمن واستقرار سوريا.
جدير بالذكر، أن سلطنة عمان تحتفظ بعلاقات متوازنة مع أغلب الدول العربية، ولم تحذ حذو العديد من هذه الدول، التي قطعت علاقاتها مع دمشق، عقب اندلاع الأزمة في سوريا، في العام 2011.
وزار وزير الخارجية السوري وليد المعلم مسقط، في 28 مارس/آذار الماضي، حيث أجرى مباحثات مع الوزير بن علوي، تناولت الأزمة السورية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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