بعد لقائه محمد بن سلمان... مبعوث الرئيس الروسي في سلطنة عمان

بحث وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، مع المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لشؤون الأزمة السورية، ألكسندر لافرينتيف، في مسقط، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات في الأزمة السورية.

القاهرة —سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية للخارجية العمانية: "يوسف بن علوي يستقبل بديوان عام الوزارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون سوريا والوفد المرافق له".

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وأضافت الخارجية: "تم خلال المقابلة بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، كما تم استعراض وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتطورات الأخيرة في المنطقة خاصة الوضع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط".

كان لافرينتيف اجتمع في الرياض، أول أمس، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واستعرض معه العلاقات الثنائية، والمستجدات على الساحة السورية.

كما التقى المبعوث الرئاسي الروسي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وجرى خلال اللقاء بحث الأزمة السورية، والمساعي المبذولة لتحقيق أمن واستقرار سوريا.

جدير بالذكر، أن سلطنة عمان تحتفظ بعلاقات متوازنة مع أغلب الدول العربية، ولم تحذ حذو العديد من هذه الدول، التي قطعت علاقاتها مع دمشق، عقب اندلاع الأزمة في سوريا، في العام 2011.

وزار وزير الخارجية السوري وليد المعلم مسقط، في 28 مارس/آذار الماضي، حيث أجرى مباحثات مع الوزير بن علوي، تناولت الأزمة السورية، والعلاقات الثنائية بين البلدين.