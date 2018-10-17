قتلى وجرحى من الجيش في هجوم لـ"أنصار الله" شرق صنعاء

تجددت المواجهات بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، وجماعة "أنصار الله" في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن "أنصار الله" نفذوا هجوما مسنودا بقصف مدفعي على مواقع للجيش جنوب جبل القرن باتجاه قرية مسورة في مديرية نهم".

وأضاف أن الهجوم أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من الجيش.

وذكر المصدر أن قتلى وجرحى آخرين سقطوا في صفوف القوات الحكومية بكمينين نصبهما "أنصار الله" بعبوات ناسفة في منطقتي المجاوحة والحول بذات المديرية.

وصعد مسلحو "أنصار الله" هجماتهم على الجيش اليمني، عقب إعلانه الثلاثاء الماضي، استكمال السيطرة على سلسلة جبال المنصاع الاستراتيجية والمواقع المحيطة بها في منطقة المجاوحة بمديرية نهم.

وتدور بين الحين والآخر معارك كر وفر في مديرية نهم البالغة مساحتها 1841 كيلو مترا مربعا، وتبعد عن وسط صنعاء، بنحو 60 كيلو مترا، في ظل سعي القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة المديد مركز المديرية، وسط مقاومة عنيفة من "أنصار الله".

وتمثل المعارك في نهم جانبا مما تشهده اليمن، إذ يقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.